Trump csalódott, amiért Zelenszkij "nem áll készen" a béketerv aláírására

Saját bevallása szerint csalódottan nyilatkozott Donald Trump a sajtónak a legutóbbi ukrán-amerikai tárgyalási kör végén, az amerikai elnök szerint ugyanis Volodimir Zelenszkij „nem áll készen” az amerikai béketerv aláírására. A Guardian szerint Trump hozzátette, az emberei szeretik a javaslatot, de Zelenszkij nem áll készen.

A Floridában tartott újabb ukrán-amerikai tárgyalások komolyabb áttörés nélkül értek véget vasárnap, maga Zelenszkij ismét a konstruktív szót használta az egyeztetés jellemzésére. Trump szintén vasárnap azt mondta a béketárgyalások kapcsán, hogy szerinte Oroszországnak nincs kifogása a jelenleg asztalon lévő megállapodás ellen, az ukrajnai vezetésről azonban ez nem mondható el.

(24 nyomán)