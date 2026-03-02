Háború :: 2026. március 2. 11:54 ::

Támadásokat jelentettek Katarból is, Abu-Dzabiban felfüggesztették a légiforgalmat

Katar a polgári infrastruktúra, a többi között a dohai nemzetközi repülőtér elleni iráni támadásokat hiúsított meg - közölte az arab ország külügyminisztériumi szóvivője hétfőn a CNN amerikai hírcsatornán.

Madzsed al-Anszári leszögezte, hogy ezek a támadások nem maradhatnak megválaszolatlanul. Kijelentette ugyanakkor, hogy jelen pillanatban Katar nem áll harcban Iránnal.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Arab Emírségekben az Etihad légitársaság bejelentette, hogy legkorábban március 3., kedd 14 óráig az Abu-Dzabiba érkező minden járatot felfüggesztik.

Az Emírségek másik jelentős nemzetközi légitársasága, az Emirates már korábban bejelentette, hogy Dubajban felfüggesztik a légiközlekedést. A katari légtér lezárása miatt a dohai repülőtéren is leállt a közlekedés. A Wizzair azt jelentette be, hogy izraeli desztinációkra, valamint Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba március 7-ig nem közlekednek a járatai.

(MTI)