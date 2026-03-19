2026. március 19. 20:46

Washington már az iráni olajszankciók enyhítését fontolgatja

Tekintettel a nemzetközi olajpiacon kialakult feszült helyzetre Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kilátásba helyezte az iráni olajra vonatkozó kereskedelmi korlátok részleges feloldását csütörtökön.

"Az elkövetkezendő napokban lehet, hogy fel fogjuk oldani a jelenleg már a tengeren lévő iráni olajszállítmányok elleni szankciókat" - jelentette ki az amerikai tárcavezető a Fox Business gazdasági hírtelevíziónak nyilatkozva. Mint mondta, nagyjából 140 millió hordó olajról van szó. (Egy hordó 159 liternek felel meg.)

Bessent szerint a tengeri szállítás alatt lévő olajmennyiség mintegy 10-14 napi készletnek felel meg, és egyébként Kínába ment volna. Hangsúlyozta, hogy iráni olaj továbbra is eljut Indiába és Kínába a Perzsa-öbölből; ez a két ország az iráni olaj legfőbb vásárlójának számít.

(MTI)