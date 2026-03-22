Háború :: 2026. március 22. 12:06 ::

Ezúttal a Szumi megyei Potapivka elfoglalását jelentették be az oroszok

Elfoglalta a Szumi megyei Potapivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán üzemanyag- és energetikai infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint csapásmérő drónok felkészítésének és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, harminc páncélozott harcjárművet, két Bohdana 155 milliméteres önjáró löveget, nyolc irányított légibombát, továbbá 356 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 34 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán tüzérségi lövegek és aknavetők száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)