Háború :: 2026. március 26. 22:09 ::

"A tárgyalások folyamatban vannak" - Trump megint elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni csapásokat

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön 10 napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló egyeztetésekre hivatkozva.

"Az iráni kormány kérésének eleget téve ezzel a nyilatkozattal szeretném jelezni, hogy az erőművek megsemmisítésének határidejét 10 nappal elhalasztom, 2026. április 6. hétfőig, amerikai keleti parti idő szerint este 8 óráig. A tárgyalások folyamatban vannak, és a hamis híreket terjesztő média és mások téves állításai ellenére nagyon jól haladnak. Köszönöm a figyelmüket ebben a kérdésben!" - írta az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

(MTI)