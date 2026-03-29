Háború, Külföld :: 2026. március 29. 15:32 ::

Donald Trump a szaúd-arábiai koronahercegről: "Gyakorlatilag a seggemet csókolgatja”

Egy hónappal ezelőtt, 2026. február 28-án indított Amerika és Izrael összehangolt rablótámadást Irán ellen. A Miamiban tegnapelőtt megtartott befektetési csúcstalálkozón mondott beszédében Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt is egyértelművé tette, hogy Szaúd-Arábia a kezdetektől fogva együttműködik Washingtonnal és Izraellel az Irán ellen viselt agresszív háborúban. Trump legújabba primitív megnyilatkozásáról az ndtv.com is beszámol.

Tegnapelőtt Florida állambeli Miamiban került sor a Szaúd-Arábiai által támogatott F II Priority befektetési fórumra, amelyen a Nobel-békedíj várományosa, Donald Trump amerikai elnök is felszólalt. A megnyilatkozás azért is bírt fontos jelentőséggel, mert az pontosan egy hónappal az Irán elleni izraeli-amerikai agresszió kezdete után hangzott el. Aranyszájú Trump beszéde folyamán a palesztinokat a többi „testvéri arab országgal” egyetemben hátba szúró Szaúd-Arábia erős emberéről, Muhammad Bin Szalmán trónörökösről szólva a többi között kijelentette:

President Trump mocks Saudi Arabia’s Crown Prince Bin Salman: “He didn’t think he would be kissing my ass, he really didn’t and now he has to be nice to me he better be nice to me, he’s gotta be..” pic.twitter.com/44rIkBVK8C March 28, 2026

A szaúdi koronaherceg gyakorlatilag a seggemet csókolgatja, miközben együttműködünk az Irán elleni közel-keleti háborúban.

Majd Muhammad Bin Szalmán szaúdi koronaherceget ismét megszólítva, Trump lekicsinylő stílusban ezt mondta:

Tudod, ez elképesztő... egy évvel ezelőtt még egy halott ország voltatok. Most szó szerint a világ legforróbb országa vagytok.

Trump szokásos, primitív hangú megnyilatkozása egyben azt is egyértelművé tette, hogy Szaúd-Arábia kezdettől fogva együttműködik Izraellel és Amerikával az Irán ellen indított agresszió terén. Így aztán senki ne csodálkozzon azon, hogy Teherán bombázza az Izraellel és Amerikával kollaboráló arab országok energetikai és kőolaj-kitermelési létesítményeit.

Hering J. – Kuruc.info