Háború :: 2026. március 30. 20:10 ::

Rubio: Amerika soha nem fogja megengedni, hogy Irán áthaladási díjat szedjen a Hormuzi-szorosban

Az Egyesült Államok "soha" nem fogja megengedni, hogy Irán áthaladási díjat szedjen a Hormuzi-szorost használó hajóktól - jelentette ki Marco Rubio amerkai külügyminiszter hétfőn.

A miniszter az ABC televíziónak adott interjúban hangsúlyozta, az Egyesült Államok nem hagyja, hogy Irán egy állandó jellegű díjfizetési rendszert alakítson ki a nemzetközi hajózási útvonalon. Hozzátette, hogy az elnöknek számos lehetőség áll rendelkezésére, hogy elérje célját.

"A hadügyminisztérium előkészít erre szolgáló lehetőséget az elnök számára, valamint más felmerülő helyzetek kezelésére" - fogalmazott Rubio.

Az amerikai külügyminiszter szerint a világ többi részének kellene nagyon komolyan vennie a kockázatot, amelyet a Hormuzi-szorost illetően tervezett iráni áthaladási díj jelent, és egyben emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok kevéssé érintett a szoroson áthaladó kőolajszállításokat tekintve.

Rubio arról is beszélt, hogy az iráni katonai műveletnek világosan kitűzött céljai vannak, ezek közé tartozik az iráni légierő és haditengerészet megsemmisítése, valamint a rakétaindító kapacitások nagy mértékű kiiktatása és a rakéta-, valamint dróngyártó ipari bázis lerombolása.

"Minden cél végrehajtása a tervezett menetrendnél jobban halad, és heteken belül megvalósul" - fogalmazott.

(MTI)