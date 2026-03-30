Iránból indított ballisztikus rakétát lőttek le a török légtérben a NATO-nak a Földközi-tenger keleti medencéjébe telepített légvédelmi rendszerei - közölte hétfőn az ankarai védelmi minisztérium.
Ez már a negyedik ilyen incidens volt az Irán elleni amerikai-izraeli légicsapások, illetve a teheráni vezetés környező országok elleni válaszcsapásainak kezdete óta. Ankara a korábbi három eset kapcsán is tiltakozását fejezte ki a teheráni vezetésnél, amely tagadta, hogy engedélyezte volna rakéták indítását török terület ellen. Teherán egyben közös vizsgálóbizottság létrehozását javasolta Ankarának a történtek felderítésére.
A török védelmi tárca hangsúlyozta, hogy minden szükséges intézkedést - "határozottan és késlekedést nem tűrő módon" - meghoznak minden olyan fenyegetés ellen, amely Törökország területe vagy légtere ellen irányulhat.
