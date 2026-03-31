Háború :: 2026. március 31. 11:54 ::

Hullanak Libanonban a zsidó betolakodók

Négy izraeli katona elesett, további három pedig megsebesült egy összecsapásban Dél-Libanonban - jelentette az izraeli hadsereg szóvivője kedden.

A sebesültek egyike súlyos, ketten pedig közepesen súlyos sérülést szenvedtek a tűzharcban, őket kórházba szállították. Eddig három elesett katona nevét hozták nyilvánosságra: a 22 éves, Szderótban élő Noam Madmoni, a 21 éves Ben Kohen Lehavimból, és a 21 éves Makszim Antis Bat Jamból vesztette életét hétfőn.

A hadsereg szerint a négy katona a Hezbollah fegyvereseivel vívott tűzharcban esett el Dél-Libanonban, ahol a támadók közül többeket megöltek. A sebesültek kimentése közben a fegyveresek páncéltörő rakétát lőttek az izraeli erőkre, de ez nem okozott további sérüléseket. Az izraeli hadsereg harckocsikkal és légicsapásokkal válaszolt. Halálukkal tízre emelkedett a jelenlegi háborúban Dél-Libanonban elesett izraeli katonák száma.

A sebesülteket a haifai Rambam kórházba szállították, ahol a súlyos sérültet megoperálták, állapota stabil, nem életveszélyes. Mindannyian a kórház föld alatti részlegében vannak. A Hezbollah háborúba való belépése óta 54 katonát kezeltek itt, jelenleg 17, stabil állapotban lévő katonát ápolnak.

Az izraeli légierő újabb támadási hullámot hajtott végre a rezsim infrastruktúrája ellen Teheránban - közölte a hadsereg.

Tíz ember könnyebben megsérült egy, Iránból kilőtt kazettás rakéta nyomán Izrael középső térségében. A levegőben számos kisebb bombára oszló rakéta több helyen csapódott be.

A Tel-Aviv melletti Bné Brákban hatan sérültek meg, Petah-Tikvában négyen, és Tel-Avivban is kezelt sebesülteket a mentőszolgálat. A sérültek mellett járművekben és épületekben is károk keletkeztek.

Légiriadót rendeltek el Jeruzsálemben és környékén, valamint a környező régiókban is az Iránból indított rakéták miatt kedd reggel. A hadsereg szerint a két rakétából az az egyiket elfogták, a másik pedig lakatlan területen csapódott be.

(MTI)