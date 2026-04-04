2026. április 4. 20:14

Fico párbeszédet szeretne Moszkvával - és energiahordozó-beszerzést minden leehetséges forrásból

Az Európai Uniónak (EU) és az Európai Bizottságnak (EB) azonnal meg kellene újítania a párbeszédet Oroszországgal annak érdekében, hogy az egyes tagállamok számára lehetővé váljon az energiahordozók beszerzése minden lehetséges forrásból, beleértve Oroszországot is - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök abban az állásfoglalásában, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után tett közzé szombaton.

A szlovák miniszterelnök közleményében kiemelte: Orbán Viktorral folytatott telefonos beszélgetése során is bizonyságot nyert, hogy a jelenlegi energiaválsággal nem lehet csak nemzeti szinten küzdeni. Rámutatott: Szlovákia és Magyarország kormányai mindennek ellenére mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nemzeti érdekeket megvédjék "az EB ideológiai vakságával és hozzá nem értésével, az ukrán elnök rosszakaratával és az Irán ellen folytatott háború kihatásaival" szemben.

"Semmi másra nem szólítok fel, mint a józan ész visszatérésére, mivel az egész EU és személy szerint az EB az energiabiztonság kérdéseiben öngyilkosok hajójára kezd hasonlítani" - fogalmazott a nyilatkozatban Fico.

Hangsúlyozta: az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak azonnal meg kellene újítania a párbeszédet Oroszországgal, és így bebiztosítani azt a politikai és jogi környezetet, hogy az egyes uniós tagállamok, és az unió egésze fel tudja tölteni gáz- és kőolajtartalékait és lehetővé váljon ezeknek a stratégiai energiahordozóknak a beszerzése minden lehetséges forrásból, köztük Oroszországból is.

Hozzátette: ezért meg kellene szüntetni minden értelmetlen szankciót, amely tiltja a gáz és a kőolaj Oroszországból történő behozatalát, és el kellene indítani egy olyan önálló uniós kezdeményezést, amely az ukrajnai háború gyors befejezését célozza, illetve lépéseket kellene tenni a Barátság kőolajvezeték működésének megújítására.

