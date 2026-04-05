2026. április 5. 13:45

Közvetlen tárgyalásokat akar a zsidókkal az áruló libanoni elnök

Ismét közvetlen tárgyalásokat szorgalmazott Izraellel vasárnap Joseph Aun libanoni elnök.

"Izrael talán egy második Gázát akar csinálni Dél-Libanonból. (...) Gázát lerombolták, több mint hetvenezren meghaltak, majd utána tárgyalniuk kellett" - mondta az államfő élőben sugárzott sajtótájékoztatóján.

"Miért ne tárgyaljunk, hogy megállítsuk ezeket a tragédiákat (...), hogy megmentsük, ami megmaradt a le nem rombolt házakból?" - mondta.

Az áruló Aun szerint népe már belefáradt a háborúba.

Hangsúlyozta, hogy a "másik fél eddig még nem válaszolt Bejrút tárgyalási kérésére", amelynek célja, hogy véget vessenek a március 2-án, két nappal az iráni fegyveres konfliktus után kezdődött libanoni harcoknak.

Aun hangsúlyozta azt is, hogy "a diplomácia nem jelent megadást".

Az elnök utalt a libanoni síita fegyveres mozgalomra, a Hezbollahra, amely Izrael elleni rakétatámadásokkal támogatja Iránt, és ellenzi a konfliktus leállítását célzó párbeszédet, arra hivatkozva, hogy Izrael városokat foglal el Dél-Libanonban.

A Hezbollah vasárnap hajnalban arról adott ki közleményt, hogy manőverező robotrepülőgépet indított a libanoni partok közelében haladó egyik izraeli hadihajó ellen, mert az "libanoni területet készült megtámadni". Az elmúlt egy hónapban ez volt az első ilyen támadás.

A terrorállam hadserege közölte: nincs tudomása" ilyen eseményről. Korábban a hadsereg bejelentette, hogy a haditengerészete több csapást mért Libanonra hadihajókról, és egy Bejrút elleni ilyen csapásban meghalt a Hezbollah egy magas rangú vezetője.

Az NNA libanoni állami hírügynökség vasárnap azt jelentette, izraeli légicsapásokban a dél-libanoni Kefar-Hattában meghalt egy otthonából korábban elmenekült család hat tagja. Az izraeli légierő előzetesen figyelmeztetett a csapásra - hazudták a jelentésben. Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a Hezbollah létesítményeit támadták a térségben.

(MTI nyomán)