Háború, Külföld :: 2026. április 6. 07:49 ::

Huszonegy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Huszonegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hét, szombaton tizenegy, vasárnap kettő jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 36 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. A megelőző héten - március 23-tól 29-ig - a feltartóztatottak száma 11 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.