Háború, Külföld :: 2026. április 6. 18:52 ::

Teherán visszautasítja a tűzszünetet, a háború végleges lezárását akarja

Irán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy elutasítja tűzszünetet, a háború tartós lezárását akarja - jelentette hétfőn az IRNA állami hírügynökség.

A 15-pontos amerikai békejavaslatra adott, tíz pontból álló iráni válasz egyebek között olyan elemeket foglal magában, mint a harci tevékenységek leállítása a régióban, a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokolljainak kidolgozása, az Iszlám Köztársaság elleni szankciók feloldása, valamint az újjáépítés.

A nyilatkozat külön kiemeli, hogy Teherán elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút.

A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el - mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy "egyetlen épeszű ember sem fogadna el ilyen ajánlatot".

"Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni" - hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva. "Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét" - tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy kedden jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.

"Az idő telik - 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk" - fogalmazott akkor Donald Trump.

(MTI)

