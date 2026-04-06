Háború, Külföld :: 2026. április 6. 10:09 ::

A Reuters állítása szerint Irán és az USA kétlépcsős tűzszüneti tervet kapott

Irán és az Egyesült Államok egy kétlépcsős tervet kapott a két ország közötti háború lezárására − írja a Reuters alapján az Index.

A terv egy kezdeti tűzszünetet irányoz elő, mielőtt tető alá hoznák a háborút véglegesen lezáró megállapodást.

Minden elemről még a mai napon meg kell állapodni – mondta a forrás, hozzátéve, hogy a kezdeti egyezséget egy szándéknyilatkozat formájában rögzítenék, amelyet elektronikusan véglegesítenének Pakisztánon keresztül, amely az egyetlen kommunikációs csatorna a tárgyalások során.

A javaslat azután érkezett, hogy Donald Trump önkívületi állapotban azzal fenyegetőzött: csapást mér Irán kritikus infrastruktúrájára, és „felrobbantja az egész országot”, ha kedd estig nem nyitják meg a Hormuzi-szorost.



A zsidó terrorállam és csatlósának egy bombatalálata Teheránban 2026. március 12-én (fotó: Majid Asgaripour/WANA)

A javaslat értelmében azonnali tűzszünet lépne életbe, amely magában foglalná a Hormuzi-szoros újranyitását, majd 15-20 nap állna rendelkezésre a szélesebb körű rendezés kidolgozására.

A kísérleti jelleggel „Iszlámábádi Egyezménynek” nevezett megállapodás tartalmazna egy regionális keretrendszert a szorosra vonatkozóan, a végső, személyes tárgyalásokra pedig Iszlámábádban kerülne sor.

A Reuters egyik forrása elmondta, hogy Pakisztán hadseregének főparancsnoka, Asim Munir tábornagy „egész éjjel” kapcsolatban állt J. D. Vance amerikai alelnökkel, Steve Witkoff különmegbízottal és Abbász Arakicsi iráni külügyminiszterrel.

Iráni tisztviselők korábban a Reutersnek azt mondták, hogy Teherán állandó tűzszünetet kér, garanciákkal arra, hogy az Egyesült Államok és Izrael nem támadja meg őket újra.

(Reuters, Index nyomán)