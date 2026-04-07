Háború, Gazdaság :: 2026. április 7. 13:57 ::

Fél éve nem mért mélypontra zuhantak a brit gazdaság aktivitási mérőszámai az iráni háború miatt

Meredek visszaeséssel fél éve nem mért mélypontra zuhantak a brit gazdaság aktivitási mérőszámai márciusban, mindenekelőtt az iráni háború okozta bizonytalanság és az energiahordozók drágulása miatt.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) kedden ismertetett végleges felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási ágazat szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a februári 53,7-ről 50,3-ra esett a múlt hónapban.

Az elemzői várakozások 51,0-es kompozit BMI-mutatót valószínűsítettek márciusra, és a múlt hónap végén közzétett, részleges adatokból összeállított előzetes kimutatás is 51,0-es összágazati mérőszámot jelzett.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 50,3-as márciusi kompozit adat még mindig a brit üzleti magánszektor teljesítményének növekedésére vall, de az élénkülés minimális ütemre lassult.

A kedden ismertetett végleges márciusi kompozit adaton belül a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási ágazat aktivitási indexe 50,5-re - 11 havi mélypontra - süllyedt a februári 53,9-ről.

A brit feldolgozóipar BMI-mutatója az S&P Global/CIPS-felmérés szerint a februárban mért 51,7-ről 51,0-re csökkent.

Tim Moore, az S&P Global Market Intelligence gazdasági igazgatója a márciusi aktivitási adatokhoz fűzött keddi kommentárjában kiemelte, hogy a brit szolgáltatási vállalatok teljesítménye markánsan csökkent, miután a közel-keleti háború hatására az ágazat ügyfelei fokozottan kockázatkerülő álláspontra helyezkedtek.

Moore hangsúlyozta azt is, hogy az üzleti vállalkozások és a fogyasztók kiadásainak visszaesése miatt a brit szolgáltatási szektor üzleti aktivitásának élénkülése tavaly április óta most a leglassabb, miközben a beszerzési árak 11 hónapja nem mért ütemben emelkedtek.

Hozzátette: ebben a környezetben növekszik a stagfláció - vagyis a magas inflációval kísért stagnálás - kialakulásának kockázata a brit gazdaságban.

Ezt a kockázatot londoni elemzőházak is hangsúlyozzák.

Elliott Jordan-Doak, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó vezető közgazdásza a márciusi BMI-indexek keddi ismertetése utáni helyzetértékelésében közölte: az aktivitási mérőszámok a brit hazai össztermék stagnálását valószínűsítik negyedéves bázison.

Hozzátette: a cég modellszámításai alapján arra lehet számítani, hogy a kompozit BMI-mutató áprilisban 49,7 körüli szintre, vagyis a gazdasági aktivitás visszaesését jelző tartományba süllyed, tekintettel arra is, hogy kevés jele van az iráni konfliktus gyors befejeződésének.

A Pantheon Macroeconomics vezető elemzője szerint ugyanakkor a Bank of England monetáris tanácsát nagy valószínűséggel jobban aggasztja az árak megugrása, mint a gazdaság lefulladása. A ház ezért arra számít, hogy a brit jegybank - amely 2024 augusztusa óta hatszor csökkentette alapkamatát - júniusban 25 bázispontos kamatemelést hajt végre.

(MTI)