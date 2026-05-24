Háború :: 2026. május 24. 09:16 ::

Heves rakéta- és dróntámadás érte Kijevet

Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett az ukrán főváros, Kijev ellen - közölték vasárnap ukrán tisztviselők.

Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője szerint 40 épület megrongálódott. Egy ember meghalt, húszan megsebesültek - írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere szintén számos megrongálódott épületről számolt be, köztük toronyházakról és legalább egy iskoláról. Arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken.

A The Kyiv Independent című lap robbanássorozatról számolt be a fővárosban. Kezdetben meg nem erősített jelentések szerint Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevethetett a támadás során.

Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. A főváros Darnickij kerületében tűz keletkezett egy kétszintes kollégium tetején. A mentők evakuálják a lakókat és oltják a tüzet.

A főváros Sevcsenkivszkij kerületében a támadás következtében tűz keletkezett egy iskola második emeletén, 300 négyzetméteres alapterületen. Egy ötemeletes lakóház bejárata beomlott, az első emelettől az ötödikig terjedt a tűz. Megállapították, hogy egy üzleti központ épületét is találat érte, és a (közeli) piac területén is tűz keletkezett. Egy másik kilencemeletes lakóházat a 8. és 9. emelet között is találat érte.

A szomszédos Lengyelországban a hadsereg az X közösségi oldalon közölte, hogy a légvédelmet riadókészültségbe helyezték, és katonai repülőgépek szálltak fel az ukrajnai orosz támadásokra reagálva. A bejelentés szerint Lengyelország nem észlelte légterének megsértését. A műveletek megelőző jellegűek voltak, céljuk a lengyel légtér védelme, különösen a veszélyeztetett régiók szomszédságában - derült ki a tájékoztatásból.

(MTI)