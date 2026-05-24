Háború :: 2026. május 24. 18:05 ::

Trump szerint "rendezett és konstruktív" egyeztetések zajlanak Iránnal

"Rendezett és konstruktív" módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról - közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy "kapcsolatunk Iránnal sokkal szakmaibb alapúvá és produktívabbá válik", ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokkal megbízott képviselőinek azt mondta, hogy "ne hamarkodják el a megegyezést", mert az idő az amerikai oldalon van. Az elnök egyben hozzátette, hogy az iráni fél képviselőinek "meg kell érteniük", hogy nem fejleszthetnek ki és nem szerezhetnek be atomfegyvert, illetve atombombát.

Donald Trump egyben megismételte, hogy az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád teljes mértékben hatályban van, és marad egészen addig, amíg elérik az egyezséget, azt visszaigazolják és aláírják.

Az amerikai elnök köszönetet mondott a közel-keleti államok támogatásáért és az együttműködéséért, és azért, hogy többen részesei az izraeli-arab megbékélést célzó Ábrahám Egyezményeknek.

Donald Trump szombaton azt követően jelentett be jelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein uralkodójával, valamint Egyiptom, Törökország és Pakisztán elnökével. Az elnök szombaton külön megbeszélést folytatott az izraeli miniszterelnökkel.

(MTI)