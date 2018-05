Karl Marx születésének 200. évfordulóján nagy ünnepséget rendeztek a rabbiivadék szülővárosában, Trierben. A rendezvényen beszédet mondott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, aki a hivatalos életrajz szerint kereszténydemokrata politikus. A tudósítások szerint Juncker úr kivételesen józan volt, ez pedig mindenképpen történelmi esemény.

Juncker beszédének fő üzenete az volt, hogy Karl Marx nem felelős a nevében elkövetett bűntettekért. Ez elvileg igaz is lehet, hiszen senki nem felelős azért, amit halála után a nevében elkövetnek. Juncker úr azonban nem hangsúlyozta, hogy a német filozófus és közgazdász a kommunista ideológia alapító atyja volt, aki olyan elveket vallott, amelyek ellentétesek az Európai Unió állítólagos értékeivel.

Marx egyik legfontosabb műve A kommunista kiáltvány című röpirat, amelyet ugyan Marx és Engels közösen jegyeztek, de éppen Engels tisztázta a szerzőtárs halála után, hogy a valódi, igazi szerző Karl Marx. A Kiáltvány 1888-as angol kiadásához készített előszavában Engels azt írta, „kötelességemnek tartom megállapítani, hogy alapgondolata, mely az egésznek magva, Marxé”. Ennek a kommunista alapműnek a végén ezt olvassuk:

Az erőszak hirdetése, a parlamentáris demokrácia tagadása és a diktatúra melletti hitvallás tudomásom szerint nem egyeztethető össze az Európai Unió alapokmányával sem. S akkor még nem beszéltünk Marxnak a magántulajdonról, az erkölcsről, a családról vallott fura nézeteiről. Mit ünnepel tehát Marxban az unió első számú, egyébként senki által meg nem választott vezetője?

Juncker beszéde világszerte tiltakozást váltott ki. Idehaza érdekes módon még a hvg.hu balos hírportál is fölháborodott. A hírportál ismert publicistája, Seres László azt írta, hogy „az ember nem ünnepli Marxot”. Kivételesen egyetértek Seressel, aki írásában később durvábban fogalmazott:

Igen, a zsidók. Ezt külön is kiemelte Seres, hiszen ő is „érintett”. Arról azonban nem beszélt, milyen alpári módon írt például az Egyházról Trier nagy szülöttje, ez ugyanis nem éri el egy Seres-zsidó érzékenységi küszöbét.

De maradjunk a zsidóknál. Tény, hogy Karl Marx, aki maga is zsidó volt, akinek mindkét nagyapja rabbi volt, igencsak csúnya dolgokat írt a fajtársairól. Neki azonban ez megbocsáttatik. Miért? Mert ő maga is zsidó volt, tehát zsidó szájból másképp cseng a zsidózás? Ha zsidó zsidózik, akkor lehet ünnepelni? (Igen, ilyenkor az egyébként főbűn ugyanis " nem pönalizálható " - a szerk.)

Másfél évtizede hiánypótló munka jelent meg a magyar könyvpiacon, Konrad Löw A kommunista ideológia vörös könyve című munkája. A négyszáz oldalas kötetben rengeteg idézetet találunk Marx és Engels írásaiból. A mostani évfordulón ismét elővettem a könyvet, s újra elolvastam kedvenc idézeteimet.

A zsidókérdéshez című Marx-dolgozatban olvassuk:

Ezt a híres, szép részletet Juncker úr nem idézte. Kár. Pedig a holokausztos Németországban oly szépen csengtek volna az idézett szavak.

Lépjünk tovább. Az orosz kölcsön című Marx-írásból származik az alábbi idézet:

Marx ki nem állhatta honfi- és fajtársát, Ferdinand Lassalle szocialista politikust. Engelsnek küldött, 1862. július 30-án kelt levelében Marx ezt írta:

Lassalle, a zsidó nigger, aki szerencsére e hét végén elutazik, megint szerencsésen elveszített 5000 tallért egy téves spekuláción. A fickó inkább szemétbe hányná pénzét, semhogy egy „barátjának” kölcsönözze, még ha garantálnák is a kamatját és a tőkéjét. Ugyanis abból az elképzelésből indul ki, hogy neki zsidó báróként, vagy bárósított zsidóként kell élnie. /…/

Most már teljesen világos előttem, hogy Lassalle – miként fejformája és hajzata is bizonyítja – azoktól a négerektől származik, akik csatlakoztak Mózeshez az Egyiptomból való kivonuláskor (hacsak az anyja vagy az apai nagyanyja nem szűrte össze a levet egy niggerrel). Nos, a zsidóságnak és a germánságnak efféle egyesülése a négerszerű alapszubsztanciával szükségképpen furcsa produktumot hoz létre. A fickó erőszakossága is niggerszerű.

