Orbán Viktor sokat beszél a migrációról, arról, hogy meg kell állítani a bevándorlást, más kérdés, hogy a valóság sok esetben kissé mást mutat – például: az elmúlt 4 évben letelepedési kötvények által 15 ezer kínai érkezett hazánkba. Finoman szólva sem tartja magát mindig ahhoz az elvhez, hogy „egyet sem engedünk be”, bár jelen téma kapcsán ez most mellékes. Az viszont fontos, hogy Orbán Viktor nem beszél cigánybűnözésről, s mivel ez így van, ezért nehéz dolga van egy kormánypárti újságírónak, mit izzadjon ki magából, mikor mások viszont beszélnek erről a nagyon is létező, a mindennapi magyar valóságot képező jelenségről.

Csibra Tibor, a Pesti Srácok újságírója is ebbe a kelepcébe került, de módfelett leleményes ő, elvágta a gordiuszi csomót, elintézte azzal, hogy a Mi Hazánk törökszentmiklósi tüntetése nem más, mint „műbalhé”.

Pedig hát felesleges a hangulatkeltés, nincs itt semmi látnivaló, hiszen ma már „cigány emberek sokasága jár emelt fővel a társadalmi integrálódás útján.” Állítja legalábbis Csibra úr, de nem is tehet mást, hiszen, mint említettem, ha Orbán Viktor ezt mondja, akkor azt ő köteles elfogadni gondolkodás nélkül.

A „műbalhét” belengő, az „osztrák kormány felrobbanásának füstjei” mögül azonban nézzünk egy kicsit ki. Valójában nemhogy nem „műbalhé” erről beszélni, hanem a jelenkori Magyarország egyik legégetőbb, legsúlyosabb, a jövőt illetően a lehető legnagyobb társadalmi katasztrófával fenyegető problémája a cigányság demográfiai mutatóinak alakulása, és az ezzel párhuzamban növekedő cigánybűnözés.

De ne is szorítkozzunk csak Törökszentmiklósra. Ezernyi Törökszentmiklós létezik az országban. Naponta történnek atrocitások a „társadalmi integrálódás útján emelt fővel járó cigányok” részéről a többségi társadalom ellen. Hála Istennek, ezek nem mind végződnek halállal vagy súlyos testi sértéssel, de általában hajszálon függ, de éppen ezért, nem is tudunk minden esetről. Valószínűnek tartom, éppen most, ezekben a percekben is folyamatban van egy-egy ilyen eset. Jól példázza a helyzet komolyságát, hogy azóta, mióta bejelentésre került a törökszentmiklósi demonstráció, egy újabb olyan nagy port kavaró gyilkosság történt, amely szintén megérne egy hasonló kiállást. Mint ismeretes, portálunk is hírt adott róla , hajdúhadházi fiatalkorú cigánybűnözők vertek halálra egy 66 éves magyar bácsit vascsövekkel. Hogy miért? 6 ezer forintért és egy csomag nápolyiért.