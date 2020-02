Pedig, ha létezne Magyarországon normális történelmi diskurzus, a Horthy-korszak kimerítetlen raktára lenne a jobbnál jobb beszélgetéseknek, vitáknak, még feltáratlan kincseknek. Csak, hát valahogy mindig „megakadunk a vagonoknál”, meg persze hülyékkel amúgy sem érdemes vitázni, mert ha vesztésre állnak, elkezdenek „nácizni” s ezzel a „hőstettel” a vitát megnyertnek tekintik. Persze ennek a ballibféle utálatnak megvannak a maga megfelelő gyökerei, mert nyilván csak azt fogják gyűlölni, ahol ők szépen kordában voltak tartva, ahogy az illik. Megfordítva a dolgot, ha valamit a balliberálisok szeretnek, vagy legalábbis nincs ellene kifogásuk, akkor azzal a valamivel súlyos problémák lehetnek a magyar nemzeti ellenállás szempontjából. S, mivel a Horthy-korszak – minden valós hibája ellenére – a 20. századi magyar történelem legkiemelkedőbb és legdicsőségesebb időszaka volt (az egyszerűség kedvéért most Horthy-korszaknak neveztem a lemondása után való időszakot is, tehát 1945. áprilisig), ahol a helyén kezelték ezeket az elemeket, végtére is érthető, hogy szellemi utódaik nem rajonganak azért az időszakért, mert például Kádár ott csücsült, ahol egész életében maradnia kellett volna – a börtönben. Jellemző azonban, hogy a történelmi fogalmakkal olyan súlyos gondjaik vannak, hogy a Becsület napi megemlékezésen ugyanezekkel a szólamokkal operáltak, amelyekkel most is készülnek. Márpedig 1945. február 11-én Horthy Miklós kormányzó személye már kanyarban sem volt a magyar történelem szempontjából.