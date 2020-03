Publicisztika :: 2020. március 23. 20:01 ::

Éljen a lengyel–magyar barátság!

Ameddig az a magyar érdekkel összhangba hozható, a legmesszemenőbbekig igenlek minden olyan kezdeményezést, mely az európai nemzetek összefogását, barátságát hivatott szolgálni. Ezek között külön üdvözlök minden olyan törekvést, mely Európán belül két nemzet barátságát igyekszik szorosabbra fűzni.

És ki ne hallott volna már a legendás lengyel–magyar barátságról, melynek még hivatalos napja is van, mely történetesen éppen a mai. A magam részéről a két nép történelmi barátságát ilyen tekintetben is kifejezendő napot rendkívül üdvözlendőnek tartok, és bár nem kapcsolódik szorosan ide, de mégis kikívánkozik belőlem, ugyanilyen axiómaiként kezelem a német–magyar kapcsolatokat is nagyon sok, főként szellemi és kulturális területen, melyek akkor is igazak, ha a két nemzet politikai vonalvezetése nagyon más irányt is vesz bizonyos korszakokban, de előbbiekkel szemben ezek nem kőbe vésett állapotok.

A lengyel–magyar barátság napjának (lengyelül Dzień Przyja·ni Polsko-Węgierskiej) története 2006. március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczyński lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök Győrben aláírták a győri nyilatkozatot, valamint átadták a lengyel-magyar barátság első köztéri emlékművét. A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én, a lengyel Szejm március 16-án nyilvánította határozatban ünnepnapnak március 23-át, a lengyel–magyar barátság napját.

Milyen érdekes, ugye? Megakad a szemünk a dátumon, hiszen emlékszünk rá, hazánkban akkor baloldali kormány (mégpedig nem túl szép emlékű) regnált, de valahogy mégsem ez jut senkinek eszébe a lengyel–magyar barátság napjáról. Úgyhogy vonatkoztassunk is most ettől, hogy történetesen 2006-ban alkottak meg egy ilyen napot, mert pontosan tudjuk, hogy a két nép barátsága enélkül is élő, s évszázadok alatt kialakult.

Ismerjük mindannyian a mondást: lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcol és issza borát – „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do bitki, i do szklanki!”

Ez egyébként állítólag a 16. századik nyúlik vissza, amikor lengyel köznemesek úgy látták, a két ország berendezkedése meglehetősen hasonló, ebből kifolyólag pedig a feladatok is azonos természetűek. A lengyel és magyar köznemesek életmódja is hasonló volt. Ugyanolyan fegyvert használtak és ugyanolyan harcmodor szerint küzdöttek. Báthori István lengyel királlyá választása után (1576) hadügyi reformot hajtott végre, létrehozta a szárnyas huszárok alakulatát, s Erdélyből behívta az első szablyakészítőket, ennek nyomán náluk is elterjedt a szablyavívás harcművészete. S nem mellesleg a lengyelek éppúgy szeretik a jó bort, ahogy mi, magyarok…

Akárhol jártam külföldön, azt meg tudom erősíteni, Lengyelországban volt a legjobb érzés magyarnak lenni, márpedig több alkalommal is voltam az országban. Valóban tetten érhető volt a kiemelt rokonszenv, felénk, magyarok felé, ez valóban létezik. Azonban a két nép előtt most újra ugyanazok a problémák tornyosulnak, és sok folyamat abba az irányba mutat, az európaiság őrzője a 21. században Európa azon fele lesz, ahol hazánk és Lengyelország is fekszik.

Nem véletlen, hogy a Lengyel Függetlenségi Menet egy összeurópai hazafias, hatalmas tömegrendezvénnyé nőtte ki magát. Mely eredetileg lengyel nemzeti ünnep, az 1918-as független Lengyelország kikiáltása, mely szorosan egybefonódott aztán a világtörténelem egyik első antibolsevista honvédő háborújával a Szovjetunió ellen.

Le kell leírnunk, ehhez a háborúhoz Magyarország jelentős segítséget nyújtott a lengyeleknek önkéntesek és hadifelszerelés biztosításával, annak ellenére, hogy alig voltunk túl a Tanácsköztársaság bukásán. Augusztus 12-én érkezett meg egy 22 millió lőszerből álló szállítmány Skierniecébe Budapestről. Ezekben a napokban a lengyel hadsereg már jelentős hiánnyal küzdött, és csak a magyar hadisegélyre számíthatott a nemzetközi bojkott miatt.

Isten áldja a lengyel–magyar barátságot! Éljen Lengyelország! Éljen Magyarország! Éljen a szabad és független nemzetek Európája!

Lantos János – Kuruc.info