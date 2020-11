Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2020. november 27. 23:22 ::

Ne hagyjuk Kárpátalját!

Mint a napokban írtam, éppen most olvasom Laurent Obertone műveit (Franciaország végnapjai és a Barbárok ideje), melyet csak azért tartok fontosnak újra leírni, mert maga a szerző nyilatkozik úgy: ez bárhol megtörténhet. Még pontosabban fogalmazva, a teljes európai, fehér civilizáció néz szembe talán soha nem látott kihívásokkal. A tét nem kevesebb, mint élet vagy halál – a szó fizikai értelmében.

Ilyen körülmények között már-már fárasztó, hogy újra olyan idiótákkal kell foglalkoznunk, de magyarként kötelességünk megtenni, mint az a karlengető magyarellenes soviniszta, aki feltűnt egy nemrégiben nyilvánosságra került videóban.

Az ukrán Jobb Szektor soviniszta Viber-csoportjaiban a tegnapi nap folyamán elkezdett keringeni egy videófelvétel , amelyben egy fantom egyenruhát viselő fiatal férfi a kárpátaljai magyarokat fenyegeti – adja hírül a Szent Korona Rádió.

A felvételen többek között a következő hangzik el:

Ukrán földön vagytok! Tudjuk, hogy rendelkeztek magyar útlevelekkel. Kérjetek bocsánatot! Ne rejtőzzetek el, mert mindenhol körülöttetek vagyunk, nem fogtok tudni elrejtőzni előlünk! Tudjuk a címeiteket, tudjuk hol élnek a gyerekeitek! Maradjatok nyugton a házaitokban, vagy megtalálunk titeket és a gyerekeiteket!

Egy ilyet semmiképpen sem szabad reakció nélkül hagyni. Főként nem akkor, tudjuk, a fenyegetések nem biztos, hogy csupán a szavak szintjén maradnak, hiszen megannyi eset volt, mikor fizikai atrocitás is érte kárpátaljai magyar testvéreinket.

Igen, én határozottan azon az állásponton vagyok, Európa jövője, hogy újra el tudja foglalni méltó helyét a világon, hogy annak vezetője legyen, határozottan az európai nemzetek együttműködésén, a nemzetek Európája koncepcióján, egyfajta konnacionalista szemléleten kell alapulnia. De mint minden együttműködés, ez is csak az igazságosság talajáról sarjadhat ki. Mindezen túlmenően pedig nem kerülhetjük meg az örök természeti léttörvényt, a hozzám vérségileg, történetileg, nyelvileg és kulturálisan közelebb állót vagyok köteles előtérbe helyeznem, tehát európaiságunk csak úgy tölthető meg valós és értékes tartalommal, ha éppen magyarságunkat tesszük meg elsődleges iránytűnek. Először vagyunk magyarok, azután európaiak, ez a sorrend fel nem cserélhető.

Ha például ezeknek az ukrán sovinisztáknak több eszük volna, mint egy marék lepkének, ők is látnák, amit én, de mivel a sors nem áldotta meg őket ezzel, ezért úgy gondolják, ukrán nemzeti önazonosságukat úgy élhetik meg leginkább, hogy a több mint 40 milliós Ukrajnában elenyésző, mintegy 150 ezres lélekszámú magyarságot fenyegetik. Civileket, és ahogy a videóban halljuk, gyerekeket is, mint valami utolsó senkiháziak. Hiába, no, a Kelet-Ukrajnában az oroszok még vissza is lőnek, az nem annyira kényelmes.

Úgyhogy ha azt gondolja, az egyébként az amerikai típusú „demokráciaexport” törekvéseket, mint „hasznos idiótaként” kiszolgáló Jobb Szektor, kik keleten vívják szláv testvérháborújukat, hogy ennek a magyarellenes hőzöngésnek bármi köze is van a valódi patriotizmushoz, még kevésbé Európához, akkor hatalmas tévedésben vannak. De még nagyobb a tévedésük foka, ha úgy vélik, Kárpátaljáról el tudják űzni az őshonos magyarságot, és szó nélkül fogjuk tűrni, hogy gyalázzanak minket. Ezredéves államiságunk van mögöttünk, és az emlék, Árpád vezér a kárpátaljai Vereckei-hágón vezette be népünket a Kárpát-medencébe, nem fog változtatni ezen néhány korlátolt barom, Kárpátaljáról soha nem mondunk le, vagyunk és maradunk.

Lantos János – Kuruc.info