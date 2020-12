Publicisztika :: 2020. december 22. 21:23 ::

Szembejön a múlt

Van stílusa a Jobbiknak. A balliberálisokkal való teljes összeborulás bejelentését (közös lista, közös minden) sikerült közvetlenül karácsony előttre időzíteniük, egészen pontosan aranyvasárnapra. Ajándék ez a fa alá mindenkinek, aki összeborulást kívánt, és csalódás azoknak a jobbikosoknak, akik nem feltétlenül voltak a teljes közösködés hívei. Persze felmerül a tény, hogy az utóbbi fajtából egyáltalán van-e mostanra állva maradt példány, vagy már mindegyikük a vágóhídra került. Végtére is mindegy, sőt, igazából magán a döntésen sem lepődhettünk meg, habár az utóbbi hetekben némi vonakodást még lehetett tapasztalni a Jobbik részéről, amely egy nyilvánvaló színjáték része volt.



Változnak az idők...

A Jobbikkal az a legnagyobb baj, hogy olyanok, mint egy szellentés egy zsúfolt, ám szűk szobában. Már rég "kirobbantak", ahonnan ki kellett robbanniuk, ám a kellemetlen emlékük még sokáig velünk marad. Talán még érthető is, hogy nem merték magukat önállóan megmérettetni, hiszen az aktív tagságot már jóval korábban lezüllesztették, pénzre ácsingózó érdekemberek pedig nem fognak hóban-fagyban egyetlen egy pártért sem dolgozni. Viszont ne legyenek kétségeink, hogy a legkellemetlenebb, tűzhöz közel ülő arcok "velünk maradnak", hiszen bérelt helyük lesz a közös lista befutó helyein, így további négy évig leszünk kénytelenek elviselni őket.

Egyébként eszébe jutott már a kedves olvasónak, hogy a balliberálisok részéről miért jó üzlet bevenni maguk közé ezt a társaságot? Mert én komolyan nem értem. Önállóan megmozgatható bázist már nem, vagy csak nagyon kevés helyen tudnak szállítani (így szavazókat is kevésbé), meg a ballib pártok helyében amúgy sem lenne bizodalmam egy olyan szövetségesben, amelynek teljes árulását és pálfordulását nem vádakkal vagy állításokkal, hanem konkrét tényekkel lehet bizonyítani. Árulóban nem bízunk meg, ezt pedig meggyőződésem, hogy Gyurcsányék ugyanúgy tudják a Jobbikról, mint ahogy a szovjetek is tudták a második világháborúban átállt románokról. Épp ezért a vörösök gyakran küldték lehetetlen, biztos halált nyújtó helyzetekbe a román katonákat (így például Budapest ostroma során is), de korántsem biztos, hogy nem hasonló lesz a jussa – persze az eltérő helyzetből fakadóan pusztán átvitt értelemben – a maradék Jobbiknak is. A románok nem ülhettek a győztesek asztalánál Budapest elfoglalása után, hiszen a szovjetek ezt nem tették lehetővé, igazi történelmi fricska lenne, ha ez a Jobbikkal is így történne egy esetleges győztes választás esetén.



Ez sem a távoli múltban volt. Ön szeretné, hogy egy ilyen embernek beleszólása legyen Magyarország irányításába?

Egyébként utóbbira látunk reális esélyt? A Fidesz nem most éli legerősebb korszakát, elég sok minden borult ki abból a bizonyos biliből mostanság, azt viszont nehéz megjósolni, hogy a teljes közösködés hasznára van-e a balliberális oldalnak, avagy sem. Jelen sorok írója úgy gondolja, hogy könnyen beleeshetnek az "amit nyertünk a réven, elveszítjük a vámon" effektusba, ehhez persze tömegével kell lenniük olyan öntudatos baloldali pártválasztóknak, akik még az Orbán-gyűlölet ellenére sem szavaznának egy olyan listára, ahol mondjuk egy Jobbik szerepel, esetleg fordítva, olyan öntudatos jobbikosoknak, akik nem szavaznának baloldali pártokat felvonultató közös listára. Utóbbi persze vicc volt, olyanok már nem is léteznek. Mint ahogy valószínűleg baloldali sem sok, hiszen az O1G vallás minden ideológiát, világnézetet felülír. Sőt, az O1G maga lett egy elkorcsosult, 21. századi "világnézet", amely épp ugyanolyan korcs, mint a korszak maga, amelyben szürke napjainkat tengetjük.

Választási jóslás, elemzés, tippelgetés ellenére egy valamiben mégis mindenki száz százalékig biztos lehet. A Jobbik múltjának árnyképei addig a pillanatig a pártnak és a funkcionáriusainak a fejük felett fognak lebegni, amíg ezek a közönséges árulók politikával fognak foglalkozni, sőt, utána is. Persze nincsenek illúzióim, a lelkiismeret értékes ajándék, nem rendelkezhet vele mindenki, az viszont egészen bizonyos, hogy a "játék végén" kivétel nélkül mindenkit elszámoltatnak majd, de az már nem egy világi hatalom, mondjuk egy cigánybűnözőket szabadon engedő magyar bíróság lesz, hanem egy ismeretlen, ám vélhetően igazságosabb döntőbíró.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info