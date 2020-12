Talán nem túlzás kijelenteni, hogy karácsony ünnepe minden évben úgy kell a világnak, mint egy falat kenyér. 2020-ban azonban – legalábbis jelen sorok írójának érzése szerint – ez duplán, vagy akár triplán is igaz lehet. Ebben az évszázadban – először, de vélhetően nem utoljára – olyan társadalmi-gazdasági-politikai változásoknak lehettünk/lehetünk tanúi, amelyekről akár még tavaly ilyenkor (rém)álmodni sem mertünk. Ennek megfelelően Jézus Krisztus születését is teljesen más lelkiállapotban várjuk, mint korábban.

Nem szeretném olyan irányba terelni a gondolataimat, hogy "pár évvel ezelőtt bezzeg minden jobb volt". Kedves olvasóinknak és magamnak is csak hazudnék vele. Hiszen amibe idén csöppentünk, jóval túlmutat egy "Vuhanból kiindult járványon", s számos "eredmény", amelyet az idei év produkált, már évek óta ott szunnyadtak a teljességen átglobalizált világunkban (természetesen ezen a ponton nem a járványra gondolok, volt gond bőven azt leszámítva is). Ebben a bődületes sebességgel változó "új világban", vagy ha úgy tetszik, annak hajnalán mindenki csak keresi a helyét, a jövő sosem volt ennél bizonytalanabb. Jellemző, hogy részben saját magam is tévúton jártam, mikor először értékeltem a koronavírus-járvány hozadékait, ám míg sokan letagadnák azt, ha tévednek, én útkeresésnek fogom fel. Egy olyan útkeresésnek, amelybe talán most mindannyian belecsöppentünk.