Majomparádé

Nagy "meglepetéssel" zárult az Egyesült Államok elmúlt évtizedeinek talán legjelentősebb koncepciós pere, melyben minden vádpontban bűnösnek találták a dolgát végző rendőrtisztet, Derek Chauvint. A férfi még tavaly május 25-én térdelt rá percekig a drogos négerbűnöző George Floyd nyakára, a vád szerint ezzel a férfi halálát okozva. A boncolási jegyzőkönyvből aztán persze kiderült, hogy Floyd szervezetében rengeteg drog volt, továbbá szívbetegségben szenvedett és covidos volt. Az ügy kapcsán felkelt az amerikai négertársadalom apraja-nagyja és "igazságszolgáltatás" címszóval fosztogatni, gyújtogatni kezdtek országszerte, illetőleg hódító útjára indult a Black Lives Matter nevű terrorszervezet is. A minneapolisi bíróságon született ítélet nyilvánvalóan senkit nem lepett meg, Biden "imáját" a "helyes ítéletért" pedig inkább nem kommentálnánk. Azaz mégis.

Az Egyesült Államok eredetileg úgy vonult be a történelembe, mint a "szabadság hazája", ahol a felvilágosodás elvrendszerének megfelelően a hatalmi ágakat szétválasztották, azokon külön politikai nyomás ELMÉLETBEN nincs és nem is lehet. Az amerikaiak erre mindig büszkék is voltak, hiszen egy olyan államról beszélünk, amelynek nincsen korábbi előtörténete, már eredetileg is az imént említett elvek mentén alapították. 2021-ben pedig eljutottunk oda, hogy a Biden-adminisztráció és a hosszú évtizedek alatt kifejlődött liberálmarxista, "antirasszista" lobbi bíróságoknak szabja meg, hogy milyen ítéletet KELL hozni egy-egy ügyben. A látszatra persze ügyelnek, még ezt a nyomást is olyan mézesmázosan végzik, ha úgy tetszik, "imába" rejtve, mintha csupán külső szemlélői lennének az eseményeknek és az "igazságban" reménykednek. A faji háború szélére sodródott Amerika lezüllesztésében az egész regnáló politikai "elit" bűnös, ezt jól jelzi, hogy korábbi szereplők is szükségét érezték, hogy megnyilvánuljanak az ügyben (lásd: Obama). Az évtizedek óta tartó liberális agymosás végül pedig megellette ezt az ocsmány torzszülöttet, amit Biden Amerikájának nevezünk.



Kép forrása: Gerilla - Franciaország végnapjai Facebook-oldal

Chauvin pere jóval túlmutat azon, hogy egy rendőr vélhetően örök életére börtönbe kerül, mert végezte a dolgát egy drogos bűnözővel szemben. Persze, ez nyilvánvalóan egyéni tragédia is, de a Minneapolisban történt események, majd a történéseket lezáró ítélet szimbolikus is egyben. Így ülnek tort a "régi Amerika" halálán, már ami egyáltalán még megmaradt belőle az elmúlt évtizedekre. A kör bezárult és nyilvánvaló módon, mindenki értésére adták, hogy még az eddigieknél is merőben más szelek fújnak majd. Az Egyesült Államokban jelenleg egy nyíltan fehérellenes, ám a végletekig négerbarát, minden szellemi és nemi degeneráltságot támogató hatalom regnál, amely minél hamarabb fel szeretné számolni a fehér patriotizmust, sőt, igazából annak örülne a legjobban, ha számottevő fehér közösségek sem maradnának az ország területén. A marxista jegyeket mutató BLM-négerek pedig modern kori Lenin-fiúkként jelölik ki az idézőjeles "terepasztalon", hová kell legközelebb lecsapnia a velük cinkos politikai hatalomnak, amit a "politikailag korrekt", kiherélt sajtó okoskodása követ.

Portálunk az elmúlt szűk egy évben többször hírt adott róla, hogyan működik a rendőrség szisztematikus átalakítása, vagyis inkább felszámolása, ám ez még ekkora elnyomás mellett sem lesz egyszerű feladat. Ugyan az egy-egy bűnöző semlegesítése utáni féktelen majomparádé már megszokott elemévé vált ennek az új Amerikának, de jelen sorok írója még ebben az áldatlan helyzetben sem gondolja úgy, hogy komolyabb faji konfliktusok nélkül tudják majd felszámolni a még megmaradt fehér patrióta közösségeket. Utóbbiak ellen persze nemcsak Biden és csapata dolgozik, hanem maga az idő is. Ha az etnikai arányok eltolódása ekkora ütemben folytatódik, a migráció elősegítéséről és a fajkeveredésről nem is beszélve, akár már az elkövetkezendő évtizedek valamelyikében (mondjuk a 40-es, 50-es évtizedek) kisebbségbe kerülhet a fehér lakosság.

A Floyd-ügy úgy fog bekerülni a politikailag korrekt történelembe, mint a "feketék egyenlőségéért vívott harc" egy XXI. századi, "korszakalkotó" állomása. Így lett az Egyesült Államok történelmében egy drogos bűnözőből az "elnyomott kisebbség" egy ikonikus "hőse", akinek heroizálását az idegenszívű, zsidó-liberális sajtó segítségével már meg is kezdte az idézőjeles "áldozat" testvére a per után adott interjújában. A tényeket azonban lehet ferdíteni, átírni, letagadni, de az igazság attól még igazság marad. Joe Biden majmai még ennyi évszázad elteltével is egy visszaeső bűnözőt tudnak kitermelni magukból "hős" címszó alatt.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info