2021. június 14. 13:00

Valóban már csak 10 évünk van hátra?

A tegnapi nap folyamán Monoron demonstrált a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom, de egyénileg más szervezetek tagjai is egész biztosan ott voltak, illetve szervezetekhez nem tartozó, rendet akaró magyarok sokasága is. Az okot – sajnos – ismerjük, megint ugyanaz történt, ami sok más esetben is az országban, és amely a jövőben csak egyre erősödni fog. Tehát a cigánybűnözés, egyre több ártatlanul kiontott magyar vér…

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke beszédében tett egy igen kemény kijelentést: mégpedig azt, az ország sorsa 10 éven belül el fog dőlni. Ez valljuk be, kellően belátható távolságot jelent a saját életünk perspektívájából nézve is. De vajon mire alapozta ezt a gondolatot? Egy politikus mondta ezt, akik gyakran engednek meg maguknak erős mondásokat? Csupán kampányfogás?

Fura ezt leírni, de azt gondolom, akkor járnánk a legjobban, ha a fenti lenne igaz, de ettől nagyon messze vagyunk. Ugyanis a makacs tények mégis azt mutatják, Toroczkai egyáltalán nem azért mondta, amit mondott, mert olyan kedvében volt, hogy „nagyot mondjon.”

Aki ott volt, hallhatta, megosztotta az egybegyűltekkel, hogy birtokába jutott egy olyan elemzés, felmérés, amit Brüsszelben készítettek, s amely azt taglalja, a kelet-közép európai térségben mely országokban kerülhetnek többségbe a cigányok. A szóban forgó országok sorrendben a következők: Bulgária, Románia, Magyarország, Szlovákia, Szerbia. Öt olyan országról van szó, amelyek egymás mellett fekszik, s így lebbentette fel azt a döbbenetes fátylat, hogy itt nem „csupán” cigány tartománytól kell félni, hanem egy úgynevezett „cigány birodalomtól”, gyorsan hozzátéve, hogy természetesen a cigányok ilyesmi megalkotására önmaguk erejéből képtelenek lennének, de még egy önálló tartomány létrehozásához is. Mégis életveszélyes a dolog, a mögöttük fellelhető nemzetközi erők miatt, amelyeknek egyébkén hazai letéteményese a Momentum. Akik amúgy kemény 4-5 fővel ott voltak ellentüntetni… (Hiába no, Monor nem belpesti terület.)

Mindazonáltal nem 10 éven belül fognak többségben kerülni a fent említett országokban, de nem kell sokkal többre gondolni, évtizedesek a távlatok, azonban a Mi Hazánk elnöke úgy látja, politikai értelemben, hogy ez ellen érdemben lehessen tenni, nem áll több idő rendelkezésre, mint 10 év.

Gyakran mondjuk, hogy a balliberális oldal a gyors, míg a fideszes kormány a lassú, késleltetett nemzethalált jelenti, tegnap viszont az is elhangzott, hogy cigánypolitikában még ennyi különbség sincs a két oldal között. Gyakorlatilag zéró. Teljes mértékben ugyanaz. A problémák szőnyeg alá söprése, egyre romló közbiztonság, pozitív faji alapú diszkrimináció, miközben – ahogy Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője fogalmazott – kisebbségi etnikai terror tombol.

Toroczkai szerint, ha 2022-ben a Mi Hazánk bejut a parlamentbe, egy olyan úton indulhat el, hogy 10 éven belül kormányozhat, ha nem, akkor viszont elég sötét jövőképet vetített elő Magyarországnak – a fent említett folyamatok miatt, és azért, mert ismerve a két politikai tömb hozzáállását, mindegy, ki kormányoz, s a Mi Hazánk jelenléte nélkül nem lehetne egy nemzeti elkötelezettségű, a cigánybűnözést felszámolni igyekvő mérleg nyelve.

És azt gondolom, nehéz vitába szállni azzal a személyes meglátásommal, mit záró gondolatnak szánok, aki azért ódzkodna az egésztől, mert a „pártpolitika olyan, amilyen” (ami persze igaz), hogy nem nagyon van lehetőségünk finnyáskodni azon, milyen eszközöket, módszereket ragadunk meg a hazánkért. Mert hát vissza is vonulhatnánk a saját, kényelmes elefántcsonttornyunkba, egymás vállát veregetve, milyen igaz, amit gondolunk, milyen rossz irányba halad a világ. Csak közben – 10 éven belül – elveszítjük a lehetőséget is, hogy saját magunk kormányozzunk országunkat. Én nem ezt választanám.



Európa legnagyobb cigánygettója, Bulgária, Stolipinovo (fotó: yomadic.com)

Július 25-én pedig irány Jászapáti, ahol összehasonlíthatatlanul rosszabb a helyzet, mint Monoron, gyakorlatilag polgárháborús körülmények uralkodnak. Senki más nem fog ez ellen tenni, csak mi, magyarok tehetünk.

Lantos János – Kuruc.info