Publicisztika :: 2021. szeptember 11. 09:03 ::

Vadait miért zavarja ennyire a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus?

Portálunk is hírt adott róla, hogy Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció kétségkívül egyik legvisszataszítóbb keresztény- és magyarellenes figurája éppen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején érezte szükségét annak, hogy hallasson magáról, és előálljon egy javaslattal.



Értő fülekre talál ebben a társaságban…

E javaslat továbbvivése annak a korábbi ötletének, amikor a gyónási titok ellen kelt ki, és tulajdonképpen pedofilellenességbe csomagolta újabb keresztényellenes kirohanását. Természetesen azt le kell szögezni, a gyermekek ellen elkövetett pedofil aljasságok érkezzenek bárhonnan is, megtorlásért kiáltanak, és Isten szemében is bűnnek számítanak, mielőtt valaki félreértené, nem arról van szó, hogy bármilyen irányban is relativizálni akarnánk. Semmi esetre sem!

Csak kissé hiteltelen ez attól a Vadaitól, akik mindenféle természetellenes fajtalankodóval veszi magát körül, és komoly nemzetközi felmérések szerint is például a homoszexuálisok körében arányaiban jóval (szinte összehasonlíthatatlanul) magasabb a pedofilok aránya, mint a Katolikus Egyházban. Arról meg ne is beszéljünk, hogy minő meglepő, zsidó rabbik pedofil borzalmait valamiért nem veszi szájára, lenne mit kutakodni ott is, ha már tényleg őszinte a szándéka… De nem az.

Arról van szó, hogy Vadai egy ócska, bolsevik haramia. Nyilvánvalóan zavarja, nehezen viseli, hogy hazánkban rendezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, s legyen olvasóink közül ki keresztény, ki nem, de abban mindenesetre közös nevezőre juthatunk, Vadai lelkivilága – minden bizonnyal – nélkülöz minden készséget a transzcendensre, az idealizmusra, tradícióra, egyszóval bármely olyan erkölcsi és szellemi vonatkozású dimenzióra, mely az embert valóban emberré teszi. Az ő világa az anyag világa. Ott ér véget, nem mutat túl önmagán, sivár és kiábrándító, s legbelül érzi is ezt, ezért hány minden mocskot arra, ami nem ő, ami nála magasabb rendű. De kibújni bőréből nem tud, ördögi kör ez.

Tulajdonképpen itt tapintható ki a bolsevizmus gyökere. Vadai és 1919 szelleme, Kohn (Kun) Béla proletárdiktatúrájának szelleme egy és ugyanaz.

Érdemes megnézni, hogy milyen sok időt és energiát szentel annak, hogy Facebook-oldalán uszítson, a fentebb említett eseten kívül például ez:

Aztán ő maga még kommentelt is saját posztjához:

Több karaktert igazából nem is érdemel. A kutya ugat, a karaván halad.



Bizánci liturgia a Szent István Bazilikában, melyen jelen sorok írója is részt vett, a kontraszt nem igényel szavakat (fotó: Magyar Kurír)

Lantos János – Kuruc.info

