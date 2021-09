Publicisztika :: 2021. szeptember 30. 19:20 ::

Ítél a történelem

Lassan, de biztosan végéhez közeledik a balliberális előválasztás, annak minden bohóckodásával és pozitív hozadékával együtt. Igen... jól látja a kedves olvasó, pozitív hozadékával együtt. Az utóbbi kb. egy napban, még ebben az egyre igazságtalanabb és sötétebb világban is megbizonyosodhattunk arról, hogy létezik igazságszolgáltatás.

Persze nem a materiális intézményrendszerünkre gondolok, hiszen ott nincsen, hanem a történelem, a sors által megírt verzióra. Az előválasztás jött, lenyelte a kiherélt Jobbikot, majd sugárban kihányta, hogy betölthesse azt a szerepét, amit mi már évek óta megjósoltunk nekik: Gyurcsány Ferenc segédcsapata, majd a történelem szemétdombja. Kikapott a Mazsihisznél kilincselő, "bűnbánó" , cigányokkal kampányoló Farkas Péter Barnabás, olyan régi, elvtelen arcok, mint Gyüre Csaba, vagy a szintén minden "bűnét" megbánó Tóth Péter (a sort még folytathatnánk). Jakab Pétert még a saját "kis hazájában" is megverte Dobrev Klára, valamint még a Jobbik pártigazgatója (!) sem volt képes megnyerni nem is a körzetét, hanem magát az előválasztást sem. Igen... határozottan létezik igazságszolgáltatás.

Ha az ember kissé elengedi a fantáziáját és megkockáztatja, hogy előre kalkuláljon, akkor az sem kizárt, hogy a Mi Hazánknak jövőre tényleg több képviselője üljön a parlamentben, mint a Jobbiknak. Annyi mindenestre bizonyos, hogy még a legoptimistább jobbikos kalkulációk sem számolhatnak annyi képviselővel, mint amennyi most ül tőlük a nemzet templomában. A megnyert előválasztási körzetek közül számos olyan van, ahol egyedüli indulók voltak, így nem volt valódi verseny, ahol meg volt, azoknak egy jelentős része vérfideszes körzet, ahol még akkor is a jelenleg regnáló kormánypártra szavaznának elsöprő többségben, ha Orbán holnap bejelentené, hogy bevezeti az eurót és támogatja az LMBTQ-mozgalmakat. Jakab Péter pedig innentől kezdve egy "futottak még" kategóriájú, lábát tört csataló, akit majd használni azért használnak, de miután lehullt a lepel, hogy "a vidék" bizony nem a Jobbiké, inkább váltak Gyurcsányék számára egy kellemetlen utazótárssá, akit azért sajnálsz kidobni a vonatból, ezért egyelőre megtűrsz, semmint értékes szövetségessé.

Természetesen mindezek tükrében is igazságtalan lenne kizárólag Jakabot a történelem ítélőszéke elé citálni. A leépülés ugyanis nem nála kezdődött, ő csak a végterméke volt az agonizálásnak. Vona Gábor éppen úgy bűnrészes, mint a poszt-Vona korszak azóta ezerfelé széledt sleppje, de Sneider Tamás Jakabot szidalmazó sorait sem lehet komolyan venni, jobban tette volna, ha mélyen csendben marad. Tort ülni a Jobbik hullája felett kizárólag azoknak van joga, akik már korábban szembeszálltak az ámokfutással, hiszen a Sneider vezette alakulat is részt vett olyan önkormányzati választáson, ahol a Jobbik a DK-val, illetőleg egyéb baloldali pártokkal indult szövetségben, méghozzá számos helyen.

Értem én, hogy kényelmes (meg valljuk be, azért jó érzés is) mindenért ezt a parizerimádó Lenin-fiút hibáztatni, de attól még igazságosnak kell lennünk. Sőt, egyébként a Jobbik mostani vereségét nem is annyira az elért eredmény szolgáltatja, hanem a hangnem, amit megengedtek maguknak az elmúlt években. Jakab negyedik helye messze nem lenne olyan röhejes, ha nem hangoztatta volna ordítozva, hogy ő "milyen népszerű", és "ő majd mindenkit elszámoltat", vagy, ha éppenséggel nem hivatkoztak volna "kutatásokkal" arra, hogy Jakab vezeti a miniszterelnök-jelöltek népszerűségi listáját. Túl sok volt a hangoskodás meg a lájk, kevés a valódi tartalom.

Összességében egyébként kijelenthetjük, hogy a baloldali hakni maximum a saját híveiket mozgatta meg, a "mennyien részt vettek az előválasztáson, ez aztán biztosan jelent valami nagyot" kezdetű mondókát pedig remélem, senki nem veszi komolyan, elég csak utánaszámolni, a lakosság hány százaléka voksolt le egy-egy körzetben. Aki pedig bármilyen közvélemény-kutatásnak hisz, az gondolom, azt is elhiszi, hogy a Föld lapos.

Valóban minden abban a mederben halad tovább, ahogy előre megjósoltuk, hiszen a balliberális térfélen továbbra is Gyurcsány osztja a lapokat.

Sürgős ellenzékváltásra lenne szükség, mert ezzel a moslékkoalícióval a Fidesz még 10-20 évre bebetonozza magát, ha így haladunk tovább.

Ne legyenek ugyanis kétségeink, hogy a legelégedettebb csapat most ismét a kormánypárt lehet. Az általuk el nem számoltatott, hanem szándékosan a politikai térben tartott Gyurcsány irányítja a szivárványkoalíciót, miközben a bő egy évtizede még ígéretes Jobbik végleg kilehelte a lelkét. Ha mindezzel párhuzamosan nem épülne gőzerővel a valódi harmadik út, még lenne is jogunk kétségbeesni, ám így nincsen, dolgozni és tenni, hogy még gyorsabban épüljön, viszont igen.

A Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! nevű kormánypárti rémálom, és a balliberális bolhacirkusz kimúlóban van, most pedig végre mi jövünk egy valódi Virradattal.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info