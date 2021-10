Lassan célegyenesbe ér az előválasztási bohózat, annak minden nevetséges vagy éppen szürreális percével együtt. Amennyiben a baloldali szavazók megmozgatása volt a dolog lényege, a foglalkozás elérte a célját, de kétlem, hogy ezzel a színjátékkal sikerült olyanokat is megszólítani, akik alapjáraton nem érdeklődnek a politika iránt, és nem elkötelezettek a szivárványkoalíció iránt (egyetlen kivételtől eltekintve, akiről a cikk is szól). Sőt, a sok nemtelen, a politika sötét bugyrait sejtető "vita" inkább volt káros hatással a baloldali összefogásra, hiszen nem egy, nem két szereplőnek jelentősen csökkent a reputációja. (Ugye, Jakab Péter?) Ezt persze mi a legkevésbé sem bánjuk, legalább élesebb lesz a kontraszt a parttalan színjátszók és a valódi programmal kampányolók között.

Őszintén megvallva nem gondoltam volna, hogy Márki-Zay Péter bejut az előválasztás második fordulójába, nem mintha ettől bármi érdemben megváltozott volna a baloldal háza táján. Egy valamit azonban kissé értetlenül szemlélek a hódmezővásárhelyi polgármesterrel kapcsolatban: számos olyan, elméletben jobboldalinak megismert ismerősöm "lát benne fantáziát, valami újat", akiktől nagyobb kritikai érzéket vártam volna.

Legkésőbb Toroczkai László alapos és jól összeszedett videója óta tudjuk (igen, ebben a rohanó világban 26 percet végigülni már többen nem képesek sajnos, de higgye el mindenki, megéri), hogy Márki-Zay nagyjából milyen háttérrel rendelkezik, mik a céljai, és milyen ember. Ezek közül egyébként a harmadik szokta legkevésbé érdekelni a közvéleményt, pedig ez a legfontosabb. Toroczkai videója pedig azért formabontó, mert nagyon helyesen éppen ezt mutatja be a legalaposabban (ugyanitt szintén nem értettem a videó felütését, vagyis, hogy miért merült fel sokakban, hogy a Mi Hazánknak bármilyen szinten is támogatni kellene, vagy össze kellene fogni Márki-Zay Péterrel).

Persze, aki követi az eseményeket, már bőven a szóban forgó videó előtt is nagyon jól tudta, mire lehet számítani a hódmezővásárhelyi polgármestertől. Nyilatkozatai alapján is érthetetlen, hogy jobboldaliként miért szimpatizál vele valaki, főleg annak tükrében, hogy milyen politikai elemekkel barátkozik. Mert lehet ugyan vitákat folytatni Dobrevvel (meggyőződésem, hogy ennek egy jelentős része csak színjáték), a végén úgyis együtt mennek majd harcba a szivárványkoalíció égisze alatt, ahol legutolsó csatlósként még a Jobbik szétzilált maradéka is ott lesz. Ez így teljesen oké? Ráadásul, ha elméleti szinten tartjuk az a tézist is, miszerint Márki-Zay valóban új és jobboldali színezetet hozna az összefogásba (már a felvetés is őrültség), akkor sem fog tudni semmit csinálni érdemben, éppen a saját szövetségesei miatt. Képviselőket választunk, nem miniszterelnököt, s ha valami csoda folytán mégis az válna belőle, akkor is dróton fogja rángatni a szivárványkoalíció legerősebb és egyben egyetlen ütőképes csapata, a DK.