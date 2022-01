Tehát a hivatalos számoknál valószínűleg jóval alacsonyabb a szám, kik tényleg a koronavírus miatt haltak meg. De most egy másik statisztikáról fogunk írni...

Békeidőben még soha nem halt meg annyi magyar, mint 2021-ben, adja közre a HVG. Aki felületesen csak a címet olvasná el, nyilván gondolhatja, ez a koronavírus miatt van, s tovább sem olvassa. Pedig a cikkből nagyon más derül ki! Még ha esetleg nem is ez volt a HVG célja...

"Amióta évente vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születésszám különbsége, mint 2021-ben. A halálesetek száma az évenkénti összeírások kezdete, 1949 óta soha nem volt ennyire magas, a lakosságarányos halálozási számban pedig visszazuhantunk száz évet, az 1920-as évtized szintjére" – írják.

Hosszasan értekeznek még a halálozásokról, kinek kedve van, elolvashatja a teljes cikket, de az alábbi grafika a kulcs:

A 2020-as évről kaphatunk már teljes képet, ebből viszont az derül ki, hogy 2019-ben 130 000-en haltak meg Magyarországon, míg egy évvel később, a covid első évében 155 000-en. Tehát a különbség 25 000 fő növekmény, miközben a 2020. évben igazolt covidfertőzéstől vagy covidfertőzötten elhunytak száma mintegy 9000 volt (azzal együtt, hogy boldog-boldogtalant, a végstádiumú rákos beteget is covidra írtak, ha elkapta).

A lényeg tehát: ipari méretű aluldetektálást nem számolva, a hivatalos adatok alapján 2020-ban 16 000 fővel többen haltak meg nem covidosként, mint 2019-ben, tehát közel kétszer annyian, mint ahányan covidban. Mindez nyilván az elmaradó műtétek, orvosi beavatkozások, öngyilkosságok (a HVG is említi ezek számának növekedését), esetleg extrémebb a lezárások miatti egészségtelen életmód és elhízás okozta egészségügyi problémák miatt (felgyorsítva) következett be. (2020-ról a HVG és a mostani cikket is jegyző Sztojcsev Iván szinte meglepetten így írt: Közzétette a KSH a 2020-ban elhunytak betegségeit, nem csak a Covid miatt nőtt hatalmasat a halálesetek száma .)