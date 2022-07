Publicisztika :: 2022. július 6. 19:04 ::

Kísért az SZDSZ szelleme - ajvékolás a Rockstrand-fesztivál miatt

Világunkban rengeteg dolog viharsebességgel változik, mégis vannak olyan sarokpontok (jók és rosszak egyaránt), amelyek kiállják rohanó környezetünk próbáját, és „régi dicsfényükben tündökölnek”. A nemzetiszocializmus bármilyen formájától való páni rettegés is ilyen, amely a tudatlan proletár, vagy a politikai korrektség szólamait pengető hasznos idióta, vagy szándékos romboló zsargonjában általában a „náci egyénektől, felvonulásoktól”, esetleg „náci zenétől” való pánikolásban merül ki, ideológiai harcba vagy okfejtésbe a nemzetiszocializmussal nem, vagy csak ritkán keverednek, amelyet nyilván az alulmaradás biztos ténye is motivál.



A rendezvény 2022-es plakátja (forrás: tixa.hu)

Beszéljünk a 90-es évekről, az ezredforduló körüli időszakról, a 2010-es évekről, vagy jelenünkről, „náciktól” rettegni a PC mainstream-ben ma is „menő dolog”. Olyan íratlan konszenzus ez, melyet a tőrőlmetszett balliberális rágcsálók ugyanúgy vallanak, mint a NER elkényeztetett milliomosai, hiába állnak – elviekben – ellentétes oldalon. Hogy mai alanyunkat mennyire motiválta még pluszban a nyári uborkaszezon, vita tárgyát képezheti, de ne legyenek illúzióink: a hazai balos média akkor is körbehisztizte volna az internetet, ha éppenséggel nem a nyár közepén volnánk.

Velencén, a Drótszamár Kempingben megrendezett Rockstrand fesztivál többéves múltra tekint vissza, ennek ellenére idén érkezett el az a pillanat, hogy a balliberális média ajvékoljon miatta (a szervezők helyében megköszönném nekik az ingyenreklámot). A 444-től kezdve a 168 órán át egészen a Népszaváig mindenkit körbejárt az „aggasztó hír”, hogy múlt hétvégén Velencén bizony „náci dallamok zavarták meg a környékbeliek nyugalmát”. Ezúttal a leglelkesebb talán a 24.hu volt , amely nem csak az egyébként nem nyilatkozó polgármestert, de a rendezvénynek otthont adó kempinget, valamint a Fejér megyei rendőrséget is megkereste, akik „egy bejelentés alapján vizsgálják az esetet”.

De mi volt előbb? A tyúk, vagy a tojás? Kivételesen nem a balliberális média volt az, amely a hisztirohamot indukálta, ők ezúttal „csak” felültek a már mozgásban lévő vonatra. Az óbégatást Velence Város Hivatalos Oldala kezdte a Facebook-felületén, ezt a hivatalos oldalt pedig az önkormányzat gondozza. A bejegyzésből kiderül, hogy az önkormányzat utólag mosakszik, hiszen ők maguk vallják be, hogy „saját kezelésében lévő területen bármely szervezőnek jogában áll törvénybe nem ütköző rendezényt (sic!) tartani Velencén.” S mivel a szervezők még tavasszal kértek zajhatárérték-megállapítást a nyári szezonra, ez az aggály is nyugodtan kizárható.



"Komoly problémák" a júliusi melegben

Mi maradt tehát indoknak? „Gyűlöletbeszéd, közösség elleni uszítás”, meg a többi ostoba, liberális lózung, amellyel régebben az SZDSZ is operált, így akibe a hír hallatán ilyen rémképek költöznek, az „jó helyen” keresgél. A koncerteken elhangzó „náci szövegeket” a fesztivál területétől több kilométerre is hallani lehetett (Úristen, micsoda katasztrófa!), több nyaraló és helyi lakos is bejelentést tett emiatt. Ezen bejelentők konformista karaktere lelki szemeim előtt lebeg. Ők azok a fajták, mint a Szomszédokban (vagyis a „kommunisták utolsó bosszújában”) szereplő Báthory „tanár úr”, aki egy gyerektől elkobzott „náci képregény” láttán rettegve kifakad, hogy „lehet, hogy a folytatásban Szálasit szentté avatják!”, vagy szimplán csak olyan életunt nyárspolgárok, akiket bármilyen hangosabb rendezvény zavar, de akik egy valóban irritáló, 1000 fős cigány lagzi miatt még csak véletlenül sem mernének feljelentést tenni.

Hogy a „lakossági bejelentések” motiválták-e az önkormányzatot, hogy – saját szavaikkal élve – a „a jövőben még nagyobb odafigyeléssel járjanak el, valamint megtegyék a szükséges lépéseket a hasonló rendezvények elkerülése érdekében”, vagy éppen fordítva, a bejelentések mennyiségét duzzasztották fel mesterségesen, hogy legyen indok ajvékolni, talán sosem derül ki, de az SZDSZ-szagú végeredményt nézve mindegy is. Mindenesetre elég beszédes, hogy Gerhard Ákos polgármester sem kívánt nyilatkozni a 24.hu-nak.

Itt jegyezném meg halkan – és ez ad némi reményt az emberekbe vetett, egyre inkább gyérülő hitembe – hogy az önkormányzat Facebook-bejegyzése alatt több a röhögős fej, mint a lájk-jel. Ez azt jelenti, hogy a bejegyzéssel találkozók nagyobb része vagy csak nevet az egész felhajtáson, vagy röhejesnek gondolja, hogy nem lehet Rockstrand-rendezvényt tartani egy saját kezelésben lévő területen. S ha már itt tartunk, a bejegyzés alatt található kommentszekció is igazi aranybánya, ahol egyrészt találkozhatunk pár ajvékoló kispolgár aggodalmával, de ismét láthatjuk akció közben a városi oldal üzemeltetőit, akik egy teljesen jogos és releváns hozzászólás alatt próbálják menteni a menthetőt – sikertelenül.

Íródott mindez 2022 júliusában, az állítólag 12 éve „jobboldali” Magyarországon, ahol az SZDSZ-es tempótól továbbra sem sikerült megszabadulni.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info