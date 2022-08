Publicisztika :: 2022. augusztus 27. 19:41 ::

Esik eső…

Nem tudom, hogy a nyár végi – hogy stílusos legyek – „vihar előtti csend”, vagy a „most már ezentúl mindent túlreagálunk” egyre gyakoribb jelensége tehet róla, de a hazai hírek jelentős hányadát – Jakab Péter bohóckodása mellett – az Országos Meteorológiai Szolgálat körüli mizériák teszik ki, amelyek egyaránt megihlették a hardcore fideszeseket, kormányelleneseket, de a mémgyárosokat is. Szó sincs róla, hogy helyesnek tartanám valaki kirúgását azért mert nem tudta helyesen megjósolni az időjárást (maga a szó, mint „jóslás” sem egy életbiztosítás) – már, ha valóban ezért rúgták ki őket – de sokszor és többeket is ért már hasonló, vagy inkább bőven felháborítóbb esemény, mégsem beszéltek róla egy héten keresztül.

Mára már történelem, de én élénken emlékszem a 2006-os augusztus 20-ai eseményekre, ahol a tomboló vihar halálos áldozatokat is követelt az ünnepi tűzijáték során, és meggyőződésem, hogy ez a katasztrófa az egyik alappillére volt a Gyurcsány-kormány bukásának. Persze az akkor ellenzékben lévő Fidesz nem is felejtette el politikailag kihasználni az eseményt, még mindig előttem van a Demokrata címlapja Istenítélet címmel. Azóta az időjárás valamiért mindig nagyobb szerepet kap augusztus 20-án, mint egyébként, s az is meggyőződésem, hogy ez a reflex 2006-ból ered. Orbánék már-már túlzott óvatossága is vélhetően innen eredeztethető.



Embert öltem, és te? - még erre sem válaszolhat büszkén az ember fia, ha meteorológus

Aztán ami azután jött, az csak a jól bevált NER-taktika. Másokra mutogatás , hibakeresés mindenhol, csak a saját házunk táján nem, stb, stb. Egyébként én nem akarok megsérteni senkit, de mindig is egy kamutudománynak tartottam a meteorológiát, főleg azt a részét, amikor hétfőn akarják megmondani, milyen idő lesz szombaton. Persze egy-egy napra előre létezhetnek pontos tippek, de nem hiába adta a népnyelv az időjóslás kifejezést ennek a szakmának, ahogy azt már előbb említettem, ez mindent elárul a komolyságáról. Paradox módon pedig pontosan ezért nevetséges dolog jósokat hibáztatni a balul elsült esemény – pontosabb az esemény hiánya – miatt.

Sokan a kommunista időket vizionálják a kirúgások tükrében, egyébként nem is annyira alaptalanul, csak azt felejtik el, hogy legtöbbször ott sem maga a tett motiválta a bosszúval fellépőket. Jó elvtárs a pár(t)ját ritkítja, így minden alkalmat kihasználtak egymás ellehetetlenítésére, mindamellett, hogy a bűnbakképzés ott is ezres fordulatszámon pörgött természetesen. A kirúgások mögött itt is állhat több mint szimpla bosszú, egy napon talán teljes képet kaphatunk róla.

Egyébként a meteorológusok tudósoknak számítanak? Mert akkor ugyanúgy tévedhetnek, mint az összes többi ágazat tudósa, az egészségügyi szektorban például jóval megengedőbbek az ilyen „botlásokkal”, pedig pont ott nem kellene. S akkor még olyan, inkább már morális kérdésekről nem is nagyon ejtettek szót, hogy biztos jó dolog-e kirúgásokkal ünnepelni egy olyan napon, amikor elméletileg a Magyar Királyság megalapítását, az országunk egybekovácsolását ünnepeljük.

A kérdés bizonyára még sokáig velünk marad, ha más nem, a tucatnyi interneten keringő mém miatt egészen biztosan.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info