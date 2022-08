Publicisztika, Anyaország :: 2022. augusztus 29. 16:36 ::

Tabuk, tilalomfák és igazodási pontok, avagy miért fulladnak unalomba (ha vannak egyáltalán) a közéleti viták?

A tihanyi Tranzit fesztivál keretében zajló, nagyszabásúnak beharangozott politikai rendezvénysorozat – mint ahogyan a teljes magyarországi közélet – több sebből is vérzik. Pontosan ugyanúgy, mint ahogyan az összes nyugati liberális demokrácia is. Természetesen üdvözlendő minden szabad, nyílt, közéleti és tudományos eszmecsere, melyből oly fájóan kevés van az úgynevezett jogállamokban.

Van azonban néhány súlyos hiányossága a Tihanyban megrendezett „fesztiválnak”. Az egyik az, hogy csupán a két politikai oldal képviselői vitatkoznak, holott a rendszerváltás óta létezik egy harmadik pólus is: a nemzeti radikalizmus. Ez utóbbi, „politikai karanténba” helyezett irányzat képviselői ezúttal sem kaphattak szót. A másik súlyos gond – nem függetlenül az előbbitől – az, hogy továbbra is rengeteg a tabukérdés, melyeket még csak szóba hozni is tilos.



Parázs viták helyett garázsviták jobb- és balliberálisok között

Csakhogy a tabunak számító témák, illetve az elfogadhatatlannak („nem európainak”, „fasisztának”, „nácinak”, „rasszistának”, „gyűlöletkeltőnek” stb.) minősülő vélemények a magyarság megmaradása szempontjából kulcsfontosságúak. Vegyük sorra azokat az ügyeket, melyekről vagy tilos elmélkedni, vagy pedig, ha szóba kerülnek, képtelen hazugságokat kell ismételgetni velük kapcsolatban:

1. Az „orosz-ukrán háború” kérdésében az úgynevezett „baloldal” képviselői a legprimitívebb nyugati propagandát szajkózzák, fegyvereket akarnának szállítani Ukrajnának, és az EU szankcióit is hasznosnak tartják „Putyin megfékezése” céljából. Ezzel szemben a fideszes politikusok úton-útfélen a béke megteremtésének szükségességét hangoztatják, a fegyverszállításoktól elzárkóznak, az EU szankcióiról pedig az a véleményük, hogy azokkal Európa „lábon lőtte magát”. Mindemellett persze a fideszes narratíva kötelező eleme: „senki sem vitathatja, hogy Oroszország az agresszor”. Természetesen a kormánypárt álláspontja fejezi ki a magyar érdekeket, de mégsem a teljes igazságot tükrözi. A teljes igazság kimondása ugyanis tilalom alatt áll: a „bal és jobboldal” politikusainak, illetve a szolgálatukban álló médiamunkásoknak tilos rámutatniuk az „orosz-ukrán háború” valódi okaira, nem illendő beszélniük az 1991 óta orosz határok felé lendületesen terjeszkedő NATO-ról, a CIA aktív részvételével megszervezett 2014-es kijevi puccsról, Viktória „Fuck the EU” Nuland elszólásáról, Ukrajna évek óta tartó nyugati fölfegyverzéséről, a kijevi rezsim irányítóinak kilétéről, az ukrajnai orosz kisebbség terrorizálásáról, Ukrajna atomfegyverek megszerzésére irányuló törekvéseiről és az ukrajnai biolabóratóriumokról.

2. Az Európai Unióról szót ejtve csak kétféle narratíva hangozhatott el a tihanyi „vitafórumon” is: a balliberálisok szerint az EU maga a mennyország, következésképpen mindenfajta „brüsszeli elvárást” feltétel nélkül teljesíteni kell. A Fidesz ezzel szemben rámutatott az EU súlyos bajaira, melyek a „baloldali erők túlsúlyából erednek”, de a kormánypárt látszólag rendületlenül hisz abban, hogy „helyünk Európában van”, az EU igenis belülről megreformálható, és a „nemzetek Európájává” alakítható. Azoknak a véleményére viszont, akik mielőbb szeretnének kilépni az Európai Unióból, egyáltalán nem kíváncsiak a „bal és jobboldali demokraták”.

3. A cigányok integrációjáról szabad ugyan elmélkedni, üres lózungok hangoztatásán kívül azonban semmi értelmeset nem mondhat az „európai és demokratikus értékek” mellett elkötelezett közéleti szereplő. Az ellenzék mindenfajta konkrétum nélkül bírálhatja a kormányzat cigánypolitikáját, a Fidesz pedig – jobb híján – a „cigány integrációra” elköltött súlyos milliárdokkal dicsekedhet. De arról a nyilvánosság fórumain fejvesztés terhe mellett tilos beszélni, hogy a közbiztonság, az oktatás, az egészségügy, valamint immár a gazdaság területén mutatkozó súlyos bajok egyik oka a magyarság rovására lendületesen szaporodó cigányság integrációjának sikertelensége. Miként bárki azonnal megkapja a „náci” és „rasszista” bélyeget, aki rámutat a magyarság demográfiai katasztrófájának végzetes következményeire.

4. A „magyarországi demokrácia állapota” gyakran szóba került a Tranzit fesztiválon, mint ahogyan kedvelt témája a „baloldali” ellenzéki fórumoknak is. A balliberális moslékkoalíció – az EU vezetőivel összhangban – hosszú évek óta aggódik a „magyarországi demokráciáért”, a cigányság (és esetenként a zsidóság) jogainak állítólagos megsértése miatt, a „sajtószabadságért”, a „választások tisztaságáért”, a „bírói kar függetlenségéért”, és a „fékek és ellensúlyok rendszerének” visszaállítását követeli. A Fidesz pedig ebben az ügyben (is) védekezésre kényszerül, és azt bizonygatja, hogy a demokrácia hazánkban kifogástalanul működik. Holott immár napnál világosabb, amit egyetlen komoly pozícióban lévő politikus és „médiamunkás” sem mer kimondani: az elképesztő tökélyre fejlesztett agymosó technikák és az oktatási rendszer tudatos lezüllesztése következtében teljes mértékben félrevezetett, egy virtuális valóságba kényszerített tömegek semmiképpen sem képesek sorsukról felelős döntéseket hozni. A tudatformáló médiát birtokló globális pénzügyi elit vezeti orránál fogva a saját elemi érdekeiket felismerni képtelen tömegeket. Mindennek tetejébe pedig éppen a „fékek és egyensúlyok rendszerének” leghangosabb szószólói – a globális háttérhatalom leghűségesebb ügynökei – behálózták és a háttérből irányítják a nyugati államok végrehajtói, bíró és törvényhozói hatalmi ágait. Fideszes újságírók esetenként ugyan utalnak rá, a vezető politikusok részéről azonban nem tanácsos rámutatni arra sem, hogy a sajtó- és véleményszabadság mindenütt a globális nyugati birodalomban immár a múlt ködébe vész.

5. A Covid-járvány idején ugyan a moslékkoalíció heves össztűz alá vette a kormányzat intézkedéseit, továbbá kifogásolta az orosz és kínai vakcinák alkalmazását is. A kormánypárt politikusai és propagandistái természetesen igazolták a kabinet lépéseit, azonban szigorú tilalomfák állnak előttük, melyek lehetetlenné teszik a lényeg kimondását: a vírus eredetével kapcsolatos kételyeiket nem hangoztathatják, miképp a vakcinák súlyos mellékhatásairól terjedő információkat sem oszthatják meg a közvéleménnyel, és természetesen nem tanácsos kutakodniuk az oltásbiznisz mögött álló pénzügyi és politikai körök sötét szándékait illetően sem.

6. A legfőbb tabu pedig a cionista lobbi befolyása a nyugati világban, illetve hazánkban. Ha ez a kulcsfontosságú kérdés szóba kerül, példás összhangban határolódnak el, antiszemitáznak és habzó szájjal náciznak úgy a „jobb-, mint a baloldal” képviselői. Mivel a cionizmusról csakis az ájult tisztelet hangján szabad szólni a nyugati világban, ezért úgy a globális világrend eszmei alapjának szerepét is betöltő holokausztról, mint a palesztin-izraeli konfliktusról semmiféle vita nem lehetséges a nyilvánosság fórumain. Nyugaton a magukat baloldaliként meghatározó mozgalmak egy-egy képviselőjéből időnként vagy muszlimszimpátiájuk vagy lelkiismeretük ösztönzése nyomán ki-kibukik néha a kendőzetlen véleményük (így A legfőbb tabu pedig a cionista lobbi befolyása a nyugati világban, illetve hazánkban. Ha ez a kulcsfontosságú kérdés szóba kerül, példás összhangban határolódnak el, antiszemitáznak és habzó szájjal náciznak úgy a „jobb-, mint a baloldal” képviselői. Mivel a cionizmusról csakis az ájult tisztelet hangján szabad szólni a nyugati világban, ezért úgy a globális világrend eszmei alapjának szerepét is betöltő holokausztról, mint a palesztin-izraeli konfliktusról semmiféle vita nem lehetséges a nyilvánosság fórumain. Nyugaton a magukat baloldaliként meghatározó mozgalmak egy-egy képviselőjéből időnként vagy muszlimszimpátiájuk vagy lelkiismeretük ösztönzése nyomán ki-kibukik néha a kendőzetlen véleményük (így járt nem is oly rég Gréta Thunberg is), azonban az ilyesfajta megnyilatkozásoknak különösebb jelentőségük nincs. Sőt, még kapóra is jönnek a globális világ urai számára, mert az „antiszemitizmus” meglétére hivatkozva lehet tovább folytatni a „szélsőséges nézetek” elleni lankadatlan harcot. (Ráadásul sokkal megnyugtatóbb a „baloldali antiszemitizmus” a „jobboldalihoz” képest, mely utóbbi már okozott komoly ijedelmeket a pénzügyi világelit köreiben.)

Mondhatnánk persze, a fentiekben ismertetett tilalmak és kötelező állásfoglalások mellett azért akad még olyan ügy, amelyről engedélyezik a szabad vitát. Ilyen például a migránsok tömeges beözönlésének és az LMBTQ-mozgalomnak a megítélése. Csakhogy a balliberális moslékkoalíció azért ezekben a kérdésekben roppant óvatos, és nem veri nagydobra pusztító és számukra népszerűséget egyelőre nem eredményező nézeteit. (Karácsony Gergely életében egyszer fején találta a szöget, éspedig akkor, amikor a tavaszi választási kampány idején egy német lapnak nyilatkozva kikottyantotta azt, ami persze az értelmes emberek számára teljesen nyilvánvaló volt: a „baloldali pártok” azért nem hangoztatják migrációval kapcsolatos nézeteiket, mert amit közölnének, aligha tetszene a választópolgárok többségének. Említhette volna a genderidiotizmus témakörében tanúsított viszonylagos visszafogottságukat is.) Ami a fideszes közéleti szereplőket és megmondóembereket illeti, örvendetes hallgatni, hogy időnként keményen nekimennek mind a bevándorlást erőltető európai vezetőknek, mind az LMBTQ-lobbinak, valamint a minden pusztító törekvés megszervezésében élen járó Sorosnak. Csakhogy minden ilyen kijelentés nyomán rendre megválaszolatlanul marad a nagy tabukérdés: vajon miféle erők ösztönzik az európai civilizáció megsemmisítésére irányuló intézkedéseket? Az elvárásoknak nem megfelelő válasz karriereket törhet derékba, ezért – gondolhatják még a kormánypárt köreiben is – jobb elkerülni a migrációval, genderőrülettel (és számos más létfontosságú üggyel) kapcsolatos vitát.

Miről vitázhatnak akkor „szabadon” a politikusok, újságírók és más értelmiségiek? Nos, akad még téma. Megtárgyalhatják például a családpolitika kérdéseit – habár csak egy bizonyos határig mehetnek el az érvek ütköztetésében, mivel – túl azon, hogy a moslékkoalíció politikusait a családpolitika a legkevésbé sem érdekli – ha a kérdéskör mélyére hatolnak, előbb-utóbb a vészjósló demográfiai problémába, sőt a cigányság integrációjának nehézségeiből fakadó gondokba ütköznek. Ez utóbbi témákat pedig jobb kerülni, mert könnyen pórul járhat a székéhez ragaszkodó politikus. Azután lehet eszmecserét folytatni még a nyugdíjügyekről is – igaz, itt is jobban járnak a vitázó felek, ha csak a felszínt kapargatják, mivel az egyre fokozódó mértékben fenntarthatatlan nyugdíjrendszer ügye megint csak szorosan összefügg azzal a fránya demográfiával, a cigánykérdéssel, mi több, hazánknak a gyarmati sorsából is fakadó nyomorúságos helyzetével, országunk évtizedek óta zajló kirablásával is. Csupa-csupa ingoványos terep. Lehet aztán késhegyig menő vitákat folytatni az oktatásról is – ámbár az óvatosság megint csak ajánlott, mert ha az iskolákban uralkodó fegyelmi helyzet szóba kerül, akkor a gyermekeinket megvadító (és elbutító) „közösségi média” mellett esetleg a „roma gyerekekre” is gondolhat bárki. Azután ott vannak még az adóügyek, például a megszüntetett kata, melyekről az „európai értékek mellett elkötelezett” politikusok, újságírók és egyéb értelmiségiek – a mélyebb összefüggések feltárása nélkül – remekül elvitatkozhatnak.

„Mélyebb összefüggések”… Mit is mondott Novák Katalin elnök asszony a minap a Budapesti Corvinus Egyetem tanévnyitó ünnepségén? „Nekünk nagy tudással rendelkező, kritikus gondolkodású fiatalokra van szükségünk” – jelentette ki az államfő, majd hozzátette: „szeretné, ha Magyarországon az egyetemek fő célja a versenyképes tudás átadása mellett a gondolkodásra tanítás, a kritikus szemléletű gondolkodásra való ösztönzés lenne.” Végiggondolva a közéleti vitákat ellehetetlenítő számtalan tabut, tilalomfát és igazodási pontot, ezzel összefüggésben pedig a kutatási, szólás- és sajtószabadság ellehetetlenítését, joggal tehető fel a kérdés: vajon a „sok nagy tudással rendelkező, kritikus gondolkodású fiatal” miképpen találná meg a helyét a tudatlanság, igénytelenség és a szervilizmus fertőjében dagonyázó jelenlegi magyarországi értelmiség és politikai elit soraiban?

Kiegészíteném Novák Katalin szavait: a műveltség, kritikus gondolkodás mellé morál, nemzeti elkötelezettség is szükségeltetik. Ha létezne kritikus gondolkodásra képes, nemzeteik iránt elkötelezett, erkölcsileg megingathatatlan értelmiség és politikai osztály a nyugati világ államaiban, akkor útját lehetne állni a globális pénzügyi háttérhatalom ámokfutásának.

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)