Azonban nem Déri volt az ősz egyetlen renegátja, a minap Bodrozsán Alexandra, a Momentum egyéniben győztes kecskeméti önkormányzati képviselője mondta be az unalmast, így a Momentum képviselet nélkül maradt a megyeszékhelyen. Ő azonban fiatalos hevülettel nem sokáig maradt „hajadon”, már be is lépett a DK-ba.