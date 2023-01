Publicisztika, Anyaország :: 2023. január 27. 18:54 ::

Végre lépett a kormány üzemanyag-hozzájárulási ügyben - vajon elég-e?

Mint arról egyre többen kezdtek beszélni az egyre növekvő infláció és rezsimegszorítások után, mikor kivezették a hatósági üzemanyagárakat is, a magyar dolgozók jelentős részének gyakorlatilag lehetetlen lesz megoldania a munkába járást. Főként, akik vidékről járnak be, és a tömegközlekedés olyan szinten rossz, hogy rá vannak kényszerülve az autózásra, mert máshogy nem megy.

December elején a Mi Hazánk azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy legyen 40 forint/kilométer a munkáltató által adható anyagi hozzájárulás az eddigi 15 forint helyett (a minimum pedig 9 forint volt csak!).

Ennek könnyen utánaszámolhatunk, miért indokolt. A 15 forint/kilométeres támogatás már a 480 forintos hatósági ár esetében sem volt sok, ez tehát a kiindulópont. Hangsúlyozni kell, hogy az emelés nem kerül az államnak többletpénzébe, csupán vagy módosításra van szükség, hogy adómentesen tudja adni a munkáltató.

Tegyük fel, valaki 30 kilométert autózik a munkahelyére (ez egy nap 60 km), az egy hónapban durván 1200-1300 kilométer, és vegyünk egy 7 literes átlagfogyasztást, akkor a korábbi hatósági áron 40 és 44 ezer forint között mozgott a költsége, amelyből a 15 forintos hozzájárulás 18-19 ezer forintot fedezett.

Ha azonban számolunk egy jelenlegi 650 forintos benzin-, és egy 700 forintos gázolaj-árat, akkor ez az összeg benzin esetében felszökik 54-59 ezer forintra, dízel esetében pedig 58-63 ezer forintra.

Jól látszódnak tehát az arányok, elképesztő a többletköltség. A kormány valószínűleg érezhette is a nyomást, hiszen a héten bejelentették, hogy ezt 30 forintra emelik, tehát a duplájára.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke számolt be arról, hogy a kormány a duplájára emeli a munkába járás kedvezményes költségtérítését. Elmondása szerint a változtatást hetekkel korábban a szakszervezetek kezdeményezték.

Természetesen ez jobb, mint a semmi, és minden ilyen üdvözlendő, de ha kiszámoljuk, ez még mindig nem fedezi szűken sem az utazási költségeket. És akadnak további kérdések.

Ha továbbra is csak adható a munkáltató részéről, vajon adni is fogják? Ne legyenek kétségeink, nem mindenhol. És ha ez megy tovább, így drágul körülöttünk minden, akkor még ez is vajmi keveset fog érni. Úgyhogy jelenleg továbbra is az a - nagyon minimális - követelés, hogy legalább 40 forint/kilométer legyen a támogatás, és az nem csupán opcionális, hanem kötelező jellegű legyen.

Lantos János - Kuruc.info