Publicisztika, Zsidóbűnözés :: 2024. augusztus 11. 22:48 ::

A holokauszt helyettesíti Istent

Ismeretes, óriási botrányt kavart az elmúlt napokban, hogy Labossa Péter evangélikus lelkész azt állította, Isten azért nem akadályozta meg a holokausztot, mert a zsidók megtagadták Jézust Krisztust. Azóta bocsánatot is kért, ami nem meglepő, ismerve a magyarországi közállapotokat.

Pikáns, hogy pont azt tette, amire utalt is prédikációjában, mikor azt mondta, "lehet antiszemitának nevezni bárkit, ez ma egy nagyon jó bélyegzés tud lenni", s valóban, az ő esetében is az tudott lenni. A lelkész nyilván nem akarja magán viselni az antiszemita bélyeget. Pedig élete végig fogja, ha egyszer valakire megharagszanak a zsidók, talmudi szellemben ők sohasem fognak megbocsátani.

Várható, hogy a következő napokban, hetekben ennek ellenére össztüzet fognak indítani a zsidó szervezetek a lelkész ellen, a Mazsihisz kezdte meg a sort.

A Mazsihisz alelnöke, Nógrádi Péter szintén élesen bírálta a prédikációt, hangsúlyozva, hogy az úgynevezett holokauszt 80. évfordulóján, amikor a világ 6 millió, Magyarország 600.000 áldozatát gyászolja, "különösen fájdalmas és káros" az ilyen jellegű megnyilatkozás. A holokausztot nem Isten rendelte el, az a "fasiszta politika" gyászos megnyilatkozása, mondta Nógrádi, aki szerint a holokausztra teológiai "magyarázatot keresni bűn."

- Ez egy nagyon régi antiszemita érvelés, aminek semmi köze a valósághoz, a történelemhez, megbotránkoztató és a 80 éve meggyilkolt emberekkel szemben pedig megalázó - jelentette ki.

Vajon milyen igazság az, amelyet törvényi erővel kell védeni? Tudjuk, hogy Magyarországon a holokauszt áldozatainak számát megkérdőjelezni büntetőjogi kategória, pedig a holokauszt revizionizmusnak tengernyi szakirodalma van, de ez nem egy olyan történelmi kérdést, melyet a történészi szakma objektíven vizsgálhatna, ez annál jóval több.

Közbevetőleg szúrjuk be, a Mazsihisz azt állítja, bűn teológiai magyarázatot keresni a holokausztra. Mármint a gójok számára bűn, mert az elmúlt évtizedekben nem egy, nem kettő, hanem több ortodox rabbi jelentette ki, hogy a holokauszt Isten büntetése volt a zsidó nép számára azért, mert elfordultak Istentől. Nyilvánvalóan ők sem azért mondták, mert egyetértettek volna azzal, ha ártatlanok halnak meg.

A vészkorszak Isten büntetése volt, amiért a zsidók eltávolodtak a vallástól és parancsolataitól: és mivelhogy ma sem közelednek a hithez, a vészkorszak megismétlődhet, ezt mondta az izraeli Bnej Brak város ponivezsi jesiva rabbija már 1991-ben. Eliezer Sach minden szavát tanítványainak tízezrei szinte isteni megnyilatkozásnak tartották számon.

De mégis, a zsidóság nagyobbik fele a holokauszt szó hallatán valóságos transzba esik. Igen, lehet érvelni mellette, hogy nagy tragédiája volt a zsidóságnak (még akkor is, ha nem a hivatalos verzió az igaz, akkor is haltak meg sokan ártatlanok), és ezért érzékenyek, ezért nem tűrnek semmilyen kritikát, vagy még csak árnyalását sem a kérdésnek. Csakhogy a helyzet az, hogy a világtörténelemben számtalan tragédia történt más népek esetében is. Sajnos mi, magyarok is bővelkedünk a nemzeti katasztrófákban. Mégsem kizárólag ez egy adja nemzeti identitásunk alapját, nem félünk belső diskurzusokat lefolytatni történelmünkről, s így van ez a világ valamennyi (egy kivétel van, a zsidóság) népével.

De mi lehet ennek az oka? Az, hogy a zsidóság esetében Isten helyét átvette a holokauszt.

- A nyugatiak kitalálták a zsidók lemészárlásának mítoszát és ezt helyezték az Isten, a vallások és a próféták helyébe. Ha ezekben az országokban valaki tagadja az Istent, semmit nem mondanak neki, de ha valaki a zsidók mészárlását vonja kétségbe, a cionisták és a zsoldjukban álló kormányok azonnal kiabálni kezdenek - jelentette ki még 2005-ben Mahmud Ahmadinedzsád akkori iráni elnök.

Sach rabbi már több mint 30 évvel ezelőtt jó nyomon járt. Nagy egészében kell látnunk a képet, a 19. század végén az egyre terjedő szekularizáció a zsidóságot sem kerülte el, persze különösen paradox a helyzet, hiszen ezt pont azok a szabadkőműves páholyok, liberális politikai erők, illetve az akkor feltörekvő bolsevik mozgalmak indították el, melyek katalizátorai a zsidók voltak. Hogy ez hová vezetett, a maga véres valóságában láttuk Magyarországon is a 133 napos proletárdiktatúra napjaiban, mely aztán utat nyitott Trianonhoz is. Nem nagyon lehet csodálkozni, hogy a magyar társadalomban ez felkorbácsolta az antijudaista érzelmeket. Így volt ez Németországban is, az a bizonyos "tőrdöfés" elmélet arról szólt, éspedig igazul, hogy míg a német katona harcolt a fronton, addig a hátországban a zsidó kommunisták és szociáldemokraták aláásták a morált, sztrájkokat szerveztek, így a hátország omlott össze, és Németország, amely a fronton egyáltalán nem állt rosszul, elveszítette a háborút. Következménye pedig - ahogy nekünk, magyaroknak Trianon - Versailles-i békediktátum lett. A történet további része ismert, megszületett a nemzetiszocializmus.

De térjünk vissza a szekularizációra, amelyet a zsidóság lelkesen támogatott, mert úgy látta - joggal -, hogy ezzel erősíthetik a pozícióikat, elősegíthetik útjukat a hatalomba, de ez a folyamat a zsidóságot sem hagyta hatás nélkül. Egyre többen elfordultak a vallástól, amely nem bizonyult végzetesnek, ugyanis a zsidóság nem csupán vallás, hanem faj is. De mindenesetre egy belső válság alakult ki, és főként az 1945 utáni évtizedekben egy vákuum, egy kevert lelki állapot, amely mára teljes mértékben megszilárdult, megszületett az új vallás, ez pedig a holokauszt.

És mint minden vallásnak, ennek is megvannak a maga csodái, szent helyei, nem kell ezeket bemutatnunk, gyerekkorunk óta sulykolják a fejünkbe a holokauszt dogmáit. A holokauszt szent és sérthetetlen. Ez helyettesíti Izrael népének régi istenét, ez vált a zsidó népfaj alapvető indentitáskövévé. Ez határozza meg őket: őket ki akarták irtani, ezért senki, de tényleg senki nem kritizálhatja őket semmiért. Még a gázai övezetben folytatott népirtás miatt sem.

A nyugati világ pedig teljes mértékben elfogadta a zsidóság ezen új "vallását", ehhez igazodik, szellemileg önként és dalolva gyarmatosítja magát. Ha majd évszázadok múltán leszármazottaink jelen korunkról és az azt követő időszakról tanulnak történelemórákon, és reményeink szerint ők már látják, tudni fogják, hogy Európa feltámadt tetszhalott állapotából, bizonyos, mindez párhuzamosan fog zajlani a holokauszt "dogmáinak" megdőlésével, a holokauszt "vallás" hanyatlásával, mert a kettő természetszerűleg feltételezi egymást.

Henney Viktor – Kuruc.info