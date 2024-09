Publicisztika, Anyaország :: 2024. szeptember 26. 18:17 ::

Fedélzetet elhagyni!

Számtalan alkalommal írtam már róla jómagam is, hogy a MÁV az elmúlt években még magához képest is alulteljesít, ami azért extrém, mert eddig sem állt a helyzet magaslatán.

A teljesség igénye nélkül extrém mértékű késések, felsővezeték-szakadások, váltóhibák (a felújított vonalakon is) kísérik a vonatok útját, nem beszélve a cigányság túlnyomó többségéről, akikkel utazni is ugyanolyan elviselhetetlen, mint a puszta létüket megtűrni bárhol, bármikor.

Ilyen, gyakorta katasztrofális körülmények között a MÁV lapot húzott a 19-re, de a biztos vereség tudatában, ugyanis a kalauz nélküli közlekedést (KN) tesztelte, majd vezette, vezeti be az elővárosi vonalakon szeptember és október hónapban.



Igen, a történet pontosan arról szól, amit az elnevezés takar. A vasút az érintett járatokon „megszabadul” az egyetlen embertől, aki optimális habitus esetén rendet tudott tartani a járatokon, kihívhatta a rendőrt, ha egy cigány már végképp elviselhetetlen volt stb. Innentől azonban az utasokat teljesen magukra hagyják, sőt, bizonyos feladatokat rájuk és a mozdonyvezetőre hárítanak.

Ezt nem én mondom, hanem a MÁV írja, mégpedig így:

A kiindulási állomásról, illetve minden nagyobb forgalmú állomásról történő indulást követően felhívjuk utasaink figyelmét arra, hogy az adott vonat kalauz nélkül közlekedik. Ezzel együtt jelezzük azt is, hogy vészhelyzet esetén használják az ajtók mellett elhelyezett vészhívót. Ugyanis az utasaink a fedélzeten történő rendkívüli helyzet, pl. egy utas rosszulléte vagy egyéb módon nem észlelhető műszaki rendellenesség esetén a vészhívó segítségével vehetik fel a kapcsolatot a mozdonyvezetővel, aki azonnal intézkedik. Fontos, hogy a mozdonyvezetőt a vészhívón csak valódi vészhelyzet esetén hívják!

Természetesen az antiszociális viselkedést, a rendbontást, a normálisan utazni óhajtók zavarását meg sem említik, ez lényegében nettó cserben hagyása az utasoknak, kivonulás a háború sújtotta területről, amit persze eddig sem védtek olyan elszántan.

Leírják, hogy a mozdonyvezető feladatköre is „bővül”, például a mozgáskorlátozott utasok fel- és leszállását is ők fogják segíteni. Aki utazott már elővárosi FLIRT motorvonattal, azok jól tudják, milyen komplikált dolog ez, és azt az egyetlen rámpát, mely egységenként rendelkezésre áll, gyakran még a jegyvizsgálónak is negyedórába telik le- és felrántani.

Ám innentől kezdve ez is másképpen lesz a KN-vonatokon. Így fog kinézni:

1. A mozgáskorlátozott vagy fogyatékossággal élő személy fel kíván szállni a vonatra.

2. A mozdonyvezető ezt észleli.

3. Elhagyja a vezetőfülkét.

4. Odabattyog a delikvenshez. Egy FLIRT maximum három egységből áll, ha az utolsó egység erre kijelölt ajtaján szeretne felszállni a mozgássérült, egy közepesen gyors mozdonyvezető 2-3 perc alatt ér oda és vissza (+ a kerekesszék-emelő berendezés használata).

5. Használja a berendezést, beszáll az utas.

6. Visszamegy és beszáll a fülkébe.

Ez így alsó hangon is 6-7 perc, de legyen inkább 10. Ez alatt az idő alatt a vonat pedig áll. Majd írják hozzá a többi késéshez.

Egyébiránt a mozgáskorlátozottak is rosszabbul járnak. 36 órával (!) az utazás megkezdése előtt szólni kell a vasúttársaságnak, hogy mikor, melyik vonattal és hová mennek, hogy működjön a „segítségnyújtás”.

Egyébként a MÁV fű alatt április 7. és május 31. között tesztelt először jegyvizsgáló nélküli vonatokat Pilisvörösvár és Rákos között. A próbaüzem „sikeres” volt, s mivel a munkavállalók és az utasok is „pozitívan fogadták a változtatásokat”, kiterjesztik a többi elővárosi vonalra is. Persze hozzáteszik, hogy az utasok biztonsága elsődleges, így csak ott vezetik be, ahol „minden feltétel adott”. Csakhogy mára már nem maradtak ilyen vonalak (talán az általam is használt Budapest-Tatabánya-Győr vonal volt az utolsó ilyen, de gyakran már itt sem ússza meg az ember ordítozó cigányok nélkül).

Az elmúlt években szinte mindenhol elhelyezett jegyautomatákra építve bevezették a „kötelező jegyelővételi zónát”, ez pontosan azt takarja, amit jelent, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés továbbra is lesz, a pótdíj mértéke emelkedik. Ez persze azt is jelenti egyben, hogy több lesz az összetűzés a (cigány) bliccelők és a jegyvizsgálók között, ami egyrészt frusztráló a nulla hatalommal rendelkező munkavállalóknak, pluszmunka a rendőrségnek, nem beszélve arról, hogy addig is egy helyben áll a vonat.

Ha létezik a MÁV részéről egy általuk szignózott kapitulációs irat, akkor ez az. Deklarált cserben hagyása az utasoknak, kivonulás a saját felségterületükről. Nyilván cél volt a munkaerő megspórolása, ami egyrészt nem jó irány, másrészt ekkora munkaerőhiány azért (még) nincs. Mindemellett növekedni fognak a késések.

Aki szeretne Magyarország egyik legszürreálisabb döntéséről további ínyencségeket olvasgatni, itt megteheti, itt itt és itt átböngészheti a MÁV-ról írt korábbi publikációimat, vagy megnézheti Lantos János bajtársunk rövid videóját az ügyről.

