Publicisztika, Zsidóbűnözés :: 2024. október 17. 09:49 ::

Mi az, ami közös a Fideszben, a Tiszában és a DK-ban?

Portálunkon is beszámoltunk róla, hogy Toroczkai László az Interparlamentáris Unió genfi üléséről jelentkezett be, és azt írta a Telegramon, hogy sem a Fidesz, sem a Tisza Párt, sem a Demokratikus Koalíció nem mer megfogalmazni kritikát Izrael politikáját illetően, egyedül a Mi Hazánk képviseli a magyar érdekeket.

Elgondolkodtató, hogy ebben a kérdésben nagykoalíció van. Ugyanazt képviseli a Fidesz, mint a DK, vagy éppen a Momentum. És a Tisza Párt sem meri Izraelt kritizálni, írta.



Régi a barátság

De vajon miért lehet ez? Érdemes ezt azért körüljárni.

Ami napjainkban Gázában zajlik, az egyértelmű népirtás. Nehéz pontos számokat mondani, de az egészen biztos, hogy több tízezer áldozatról van szó, és inkább közelíti már az 50 ezret, mint sem. Nem kell eltagadni azt sem, hogy tavaly októberben a Hamász támadása is részben éppúgy ártatlan civilek ellen történt, és az is elfogadhatatlan, viszont azt is látni kell ezen túlmenően, hogy gyakorlatilag azóta nincs béke a Közel-Keleten, hogy megalakult Izrael Állam. Az igazságos és a palesztinok számára is jogos megoldás a kétállami megoldás lenne, ezen kellene munkálkodniuk a világ békeszerető államainak. De legelsősorban Izraelnek és Palesztinának. Ezzel nem mondtam újat, de a valóság ettől ma sajnos nagyon távol van.

Keresztényként is elborzadva olvasom napi szinten az újabb és újabb híreket. Reem Alsalem, az ENSZ nők és lányok elleni erőszakkal foglalkozó különmegbízottja rámutatott arra, hogy gyakran hivatkozik a palesztin nők, gyermekek és általában a civilek elleni erőszakra, valamint arra, hogy a palesztin férfiak is szexuális erőszaknak vannak kitéve. Mint mondta, „a gázai népirtást a nemi alapú erőszak jellemzi”. Rengeteg nők ellen brutális támadást hajtottak végre, hogy megakadályozzák a palesztin nép szaporodását. Alsalem azt is kijelentette, hogy az újszülöttek élet-halál között hagyása, a termékenységi klinikák lövöldözése, a terhes és szoptató nők éheztetése és kiszárítása, valamint a kórházak elleni támadások is ennek részét képezik.

A fenti mondatok csak egy nagyon-nagyon kis szegletét képezik annak, ami most Gázában történik. Mindezeket tudva, ismerve mégis hogyan lehetséges az, hogy a magyar kormány, a Fidesz továbbra is teljes mellszélességgel kiáll Izrael politikája mellett? Sokszor az Amerikai Egyesült Államok mellett egyedüliként, de még akkor is, ha már az USA is kritikával illeti az izraeli terrorizmust. De ugyanezt a kérdést fel lehet tenni a Mi Hazánkon kívül az összes magyarországi pártra vonatkozóan is, így a Magyar Péter-féle formációra, a Tiszára is. Egyetlen egy halk szavuk nincs a gázai népirtás kapcsán. Pedig az orosz-ukrán háborúban elég egyértelmű állásfoglalásokat tesz Magyar Péter is, természetesen hűen Ursula "Pfizer" von der Leyenhez, teljes mértékben ukránpártiakat.



Itt éppen Manfred Weber okítja a magyarokat a Dohány utcai zsinagóga elől - ő nem mellesleg Magyar Péterben látja a jövőt...

Nyilvánvaló, hogy ezek a pártok egy olyan világrendnek, egy olyan politikai status quónak a részei, mely politikai ABC-jéhez szervesen hozzátartozik az ún. politikailag korrekt nyelvezet. Ebbe pedig nem fér bele az igazság kimondása. Főleg nem akkor, ha az adott esetben kellemetlen Izraelre, a zsidóságra nézve, mert az - ismerjük már évtizedek óta unalomig - "antiszemitizmus"...

Pedig teljesen világos, hogy ezzel szavazatokat nem veszítene egyik párt sem, hiszen az emberek látják pártállástól függetlenül, mi folyik most Gázában. Elég hozzá jóérzésű embernek lenni, aki nem közömbös az ártatlanok emberi szenvedése iránt. De ezt nem fogják megtenni, mert nem lehet hangsúlyozni annak a gondolatnak az örökérvényűségét, hogy amennyiben meg akarod tudni, kinek a kezében van a hatalom, nézd meg, ki az, akit tilos kritizálnod.

Mintegy zárógondolatként, mert bár kereknek érzem az iménti lezárással a cikket, de mégis ide kell még toldanom valamit. Óriási hibájának, sőt, bűnének tartom a nyugati-európai jobboldali, "nemzeti erőknek", hogy az országaikat sújtó, kétségtelenül halálos közel-keleti, muszlim migráció folytán teljes mértékben Izrael oldalára állnak, mondván, az az "európai civilizáció védőbástyája". Szó nincs erről! Viszont: ugyanilyen hibának, bűnnek tartom, ha valaki az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán elkezdenek szemet hunyni az érem másik oldala felett. Mert mondjuk ki és legyen világos, Magyarország a magyaroké, Európa az európaiké, a közel-keleti konfliktust pedig ne importáljuk ide egyik ország lakóival se, többek között ezért lenne európai érdek is az izraeli és palesztin kétállami megoldás is.

Keresztényként viszont nem lehetek, és nem is vagyok közönyös az ártatlan áldozatok szenvedése és halála láttán.

Lantos János - Kuruc.info