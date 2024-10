Publicisztika, LMBTQP+ :: 2024. október 23. 09:16 ::

Gondolta volna? - Artúr király is "LMBTQ-személyiség" lett

Idén 20 éves a kedvenc Artúr királyról szóló filmem, amelyet anno még moziban láttam kiskamaszként. Akkor még nem sejtettem (meg igazából eddig a pontig sem sejtettem volna), hogy a történelmi-mitológiai alak egyszer még Wales LMBTQ-történelmébe is bekerül, mert hát nekik ugyebár ilyen is van már.



A valódi Artúr király mint walesi örökség (ennélfogva a Walesi Nemzeti Könyvtárban is megtalálható az illusztráció). 15. századi ábrázolás a Historia Regnum Britanniae walesi nyelvű változatából (forrás: Wikipédia)

A több középkori munkában, forrásban, no és persze a mondavilágban feltűnő Artúr Nagy-Britannia kora középkori történelmétől elválaszthatatlan személyiség, ám most a walesi Denbighshire Megyei Tanácsa az „LMBTQ-történelembe” is belenyomorította, mert állásfoglalásuk szerint „női ruhát” viselt. A térség „szexuális irányultságról és a nemi identitásról szóló helyi történeteket” dolgoz fel, így került fel az LMBTQ-idővonalra Artúr is.

A minden logikát és józan észt nélkülöző elmélet szerint a király női ruhába öltözött, hogy meglátogasson egy nőt Ruthin városában. A nő iránt Artúr romantikus érzelmeket táplált, azonban a walesi mitológia szerint a népi hős nőnek álcázva látogatta meg szerelmét, hogy le ne leplezzék.

Ám Hueil mab Caw pikt harcos, Artúr régi ellenlábasa felismerte őt, majd kigúnyolta, mert sérült térddel női öltözékben táncolt, hogy felkeltse szerelme érdeklődését. A gúnyolódás miatt Hueilt Artúr bíróság elé citálta és halálra ítélte, majd visszavitte Ruthinba, ahol egy sziklán levágta a fejét. Ez a szikla ma is létezik és látogatható, Ruthin központjában, a Szent Péter téren találjuk Maen Huail néven.



Maen Huail sziklája az Exmewe Hall falánál, Ruthin központjában (forrás: Wikipédia)

Az „LMBTQ-idővonal” a walesi kormány által megrendelt LMBTQ nyelvi és történelmi képzés részeként jött létre, ezt helyi könyvtárak, múzeumok, levéltárak számára készítik. A jelszó természetesen a „megértés” és a „tudatosság”, Wales „sokszínű” lakossága iránti érzékenység.

Nyilván nagyon ráér a walesi kormány, ugyanis ettől a programtól várják, hogy csökkentsék az LMBTQ-embereket ért „diszkriminációt”, és javítsanak az „egyenlőtlenségeken”.

Hovatovább azt is kijelentették, hogy az LMBTQ-történelem és LMBTQ-kultúra a walesi történeti örökség és a nemzeti öntudat szerves része, így ezeket a történeteket el kell mesélni. A program Wales minden közigazgatását érinti, így nem csak Artúr király esik a lobbi áldozatául.

Van az a pont, amikor az ember igazából el sem kezdi magyarázni, miért őrült dolog az, amit éppen csinálnak, mert elmebetegeknek teljesen felesleges tépni a szánkat. Akik pedig LMBTQ-történelmet nyomnak le a walesiek torkán, azok elmebetegek.

Ennélfogva azt is méltatlan magyarázni, hogy Artúr király nem volt LMBTQ-ember, mert már az szürreális, hogy ezt magyarázni kell. Természetesen az egyébként létező személyt számos legenda, abban a formában meg nem történt cselekmény övezi, de ha ténylegesen női ruhában látogatta meg szerelmét, akkor sem volt modern szóval élve „LMBTQ-ember”. Egyébként azt még ezek a szerencsétlen idióták sem merték megkockáztatni, hogy Artúr szexuális irányultságait nyíltan elemezzék, a „női ruhákba öltözés” adta az alapot erre a gyalázatra.

Artúr leghíresebb legendái, történetei nem is ehhez, hanem pont, hogy Guinevere-hez, a hölggyel való házasságához kötődnek. De ennek az LMBTQ-söpredéknek semmi sem szent, ugyebár.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info