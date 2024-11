Publicisztika, LMBTQP+ :: 2024. november 18. 08:34 ::

Varnus Xavér: vén, fatökű szentek kiebrudalták a homoszexuálisokat

Az orgonaművész szerint csak egy kitalációkon alapuló, lerágott csont történet az a Magyar Jelenben közölt cikk, amely kiskorúak abuzálásával, megrontásával vádolja őt, legalább is ezzel a címmel közölt a művészt anyatigrisként védelmező írást a Telex. Azt is nyilatkozta még Varnus, hogy a torzító riport tele van csúsztatásokkal és hamis információkkal, amit a mindenhez is értő teológiai tudor, Perintfalvi Rita azonnal megfejelt emígyen: „ez méltatlan rágalmazás és szélsőjobboldali lejárató reakció.”

Az általuk már előre lesajnált és megbillogozott írásból egyébként arról értesülhetünk, hogy az orgonista régebben állítólag három, akkor még fiatalkorú fiút környékezett meg félreérthetetlen módon. Erről 2017-ben beszélt először a 2020-ban elhunyt Mérei Tamás csellóművész, aztán még ketten, akik szintén azt állították a hvg.hu-nak, hogy nekik is tett szexuális ajánlatot, végül a három esetből kétszer maradt hoppon, mert az akkor 14, illetve 15 éves fiatalok visszautasították közeledését.

A harmadik megszólaló viszont, aki abban az időben 16 vagy 17 éves lehetett, kapcsolatba került az akkor 30 esztendős Varnussal, és a kölcsönösen fellángoló hazai szerelem ereje Kanadáig röpítette a boldog párost, ahol 1994 és 96 között forró élettársi kapcsolatban töltötték mindennapjaikat. A holtomiglan-holtodiglan együttlétről valamivel később állítólag már élesen eltérő véleményeket fogalmaztak meg az érintett felek.

Na és! Nincs ebben semmi különös, hiszen valamire való házasságban kanálcsörgés is előfordul, állítja a romantikus történetről Perintfalvi védőangyal, hozzátéve különben is közös megegyezésen alapult a később eldurvult flört. Mindezt az állítólag liliomtipró Varnus jogilag azzal magyarázza, hogy Magyarországon egyszerű gyámhatósági engedéllyel már 16 évesen házasságot köthet bárki, a szexuális beleegyezési korhatár pedig még ennél is alacsonyabb, mindössze 14 év, tehát manapság pedofíliáról beszélni felesleges.

Magyarázkodását még egy önfényező példával is megerősíti: Bartók Bélát is elítélik, aki 29 éves korában vette feleségül az akkor 16 esztendős Ziegler Mártát? Ez Magyarországon teljesen törvényes. Mit lehet ehhez hozzátenni? Azt mindenképpen, hogy Varnus mégsem Bartók, kettőjük között orgonálni, még inkább zongorázni lehet a különbséget, továbbá az sem elhanyagolható körülmény, legalábbis a magamfajta maradi, keresztény ember szemében, hogy Bartók egy lány, és nem fiú szívét rabolta el. Micsoda különbség!

Varnus ilyen kicsinységekre mit sem adva, pikírten azt is leszögezi: „soha senkivel nem voltam olyan szerelmi, vagy szexuális kapcsolatban, amellyel megsértettem volna az alkotmányos magyar törvényeket.” Az orgonista ezen a ponton szemrebbenés nélkül csúsztat és hazudik, ami talán még az erőszaknál is veszélyesebb. Hazudik, mert noha az igaz, hogy a beleegyezési korhatár Magyarországon sajnos ma már egységesen csak 14 év, vagyis az ennél idősebbek szabad döntésük alapján létesíthetnek szexuális kapcsolatot, de amikor az ő története játszódott, pontosan 2002 előtt, az azonos nemű kapcsolatokra még eltérő jogszabály vonatkozott, 18 éves beleegyezési korhatárral. Magyarán, ha 1994-től 16 vagy 17 éves fiúval élt homoszexuális életet, amit nem is tagad, akkor a hatályos törvény értelmében a pedofília elkövetése fennállhat. Talán az is elképzelhető, hogy éppen a törvény elől tetszett ifjú szerelmével Kanadába költözni. Egyébként erről a kapcsolatról, a mézes éveikről az akkori élettársa Varnusra nézve állítólag terhelő véleményt fogalmazott meg.

Ön szerint ez a történet, amit fel is tetszett vállalni, elévülhet, orgonaművész úr, akár egy piti bolti rablás, illetve mivel az Alkotmánybíróság 2002-ben felelőtlenül enyhítette a korhatárt, akkor az azt megelőzően létrejött kapcsolat nem is lehetett pedofília? Napjainkban a megítélés egyértelmű, hiszen a Btk.-ban rögzítették, a 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények sohasem évülnek el, ha valaki, akkor ön tisztában lehet ezzel.

Mégis ön szerint „csak egy kitalációkon alapuló, lerágott csont történet”, amit most a szemére mernek vetni, holmi méltatlan rágalmazók és szélsőjobboldali lejárató erkölcscsőszök. Ráadásul a „rosszat akarók tábora” az írás nyilvánosságra kerülése óta látványosan kibővült, hiszen a tiltakozó Mi Hazánkat követve elsőként az esetben feltűnően gyors és szokatlanul egyértelmű Debreceni Zsidó Hitközség, majd a Mi Hazánk beígért tüntetésének rémétől felelősséggel átitatódott Zeneakadémia is lemondta az ön koncertjeit a sajtóban megjelent hírek miatt.

Nem véletlenül citálom ide példának az Ószövetséget, mely betűje szerint a fajtalanság nem egyéb, mint a természetes nemi élet és a társadalmilag elfogadott erkölcsi normák elleni vétség: akatharszia, porneira, aszelgia. A Szentségtörvény összesen 11 nemi életre vonatkozó tiltást tartalmaz, köztük a férfinak férfival való nemi kapcsolatát (pederasztia), ami halállal büntetendő. Tudom, ettől a szigortól más vallásokéval együtt a felvilágosult Európa államainak többsége szívós munkával már megszabadult, de annyira talán mégsem, legalábbis nálunk, hogy amennyiben a bűncselekmény bizonyítható, az elkövető ne lófrálhasson szabadlábon és vadásszon tovább. Legalábbis erre utal Rétvári Bence államtitkár, a Mi Hazánk képviselője, Dúró Dóra kérdésére adott parlamenti válasza , miszerint a fővárosi rendőrség már nyomoz az ügyben, és több tucat tanúmeghallgatás történt.

És tudja mi a legborzasztóbb abban, amit ön és önök fennen hirdetnek, illetve tesznek, Varnus úr? Az, hogy nem csak egymás között művelik, amit művelnek, hanem akár az Isten mögül kihajolva az ördög, másokat, ártatlanokat is magukhoz hívogatnak, csalogatnak. Sőt, újabban már az Isten elé is odaugranának, elterelni tőle, akiket csak lehet, az erkölcsi alvilág sarkig tárt kapuja küszöbéig.

És hiába tagadják, előbújik a szándék az édesgetésre, ha áttételesen is gondolataikban, majd megnyilvánulásaikban. Ilyen árulkodó például az, hogy ön az Isten majd megbocsájt – ez a mestersége című könyvében (2003) egy Michelangelónak a fiúszeretőjéhez küldött madrigált idéz: Szépséged kincsem, célom, szemem fénye, és mégis örök üdvösségre vágyom – de akad-e más lépcső föl az égbe, mint amit szépnek látunk e világon?

Tessék mondani, miért a fiú, miért a fiatal? Más tartalmú madrigált nem talált? Persze, sőt naná, hogy önnön világának varázslatában élve mindent csak felesleges katolikus töketlenkedésnek ítél, hiszen említett könyvében már 21 esztendővel ezelőtt így fogalmaz: „De hol talál választ magának az a fiatalember, aki egy fiúnak a kedvese (…), mert nem vonzódik a lányokhoz. Csak azért éljen szerelem után vágyakozva, mert néhány évszázada pár reszketeg, vén, fatökű szent kiebrudalta a gyakorló homoszexuálisokat az egyházból? (…) S általában véve is: milyen jogon tehénkedik be a magyar egyházvezetés hitvesek és szeretők közé – afféle hivatlan döntőbíróként – az ágyba?” És az ön ékes beszédénél maradva, milyen jogon tehénkedik be a magyar törvényhozás az ágyba? – teszem hozzá én.

Önnel ellentétben sokan, nagyon sokan azt reméljük és azt akarjuk, hogy mielőbb szülessen meg kérdésére az egyértelmű válasz, Varnus úr. Addig viszont elvárható, hogy ne tessék maszatolni, csúsztatni, rágalmazni, inkább hallgasson. Mert, mint fentebb említettem, a hazudozás veszélyesebb, mint az erőszak. Még a gyilkos ellen is lehet védekezni rendőrrel, pofonnal, esetleg zsebkéssel - írja Márai Sándor -, de a hazug ember ellen csak egy módon lehet védekezni, a törvénnyel.

Legyen türelemmel! Már érvényesül.

Franka Tibor - Kuruc.info