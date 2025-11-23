Publicisztika, Zsidóbűnözés :: 2025. november 23. 16:40 ::

Zsidó színművész felvonta a "náci zászlót” Budapesten

Az elmúlt napokban a Budapestet megjárt izraeli turisták lefényképeztek egy horogkeresztes „náci zászlót” a Belvárosban, majd a figyelemfelhívás szándékával posztolták a közösségi médiákban, illetve beküldték egyes portálok szerkesztőségébe. Csakhogy a mako.co.il izraeli hírportál közölte: meg lehet nyugodni, Budapesten változatlanul minden a régi, s a „náci zászlót” pedig egy zsidó színművész tette ki az általa rendezett, s főszereplésével előadásra kerülő színdarab kellékeként.

Budapest az elmúlt két évben az izraeli turisták egyik legkedveltebb célpontjává vált. A magyar kormány ezt a tendenciát elősegítvén szinte minden rendelkezésére álló médiafelületen büszkén reklámozza: Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden megnyilvánulásával szemben, Budapesten és más magyarországi nagyvárosokban a rendőrség azt sem engedélyezi, hogy a hazánkban élő, sok esetben magyar házastársakkal rendelkező, a magyar társadalomba sikeresen integrálódott palesztinok az utcára vonulva felemeljék szavukat a Gázai övezetben zajló izraeli népirtás ellen. Ezzel szemben a budapesti Jeruzsálem parkban és másutt a zsidók szolidaritási nagygyűlést tarthatnak Izraellel – kormányzati részvétellel.



„Náci zászló” a budapesti Szervita tér egyik épületének ablakában (fotó: Fb.)

Jönnek is az izraeliek csőstül Magyarországra, Budapest utcáin, az üzletekben és a vásárcsarnokokban csoportosan, a férfiak kipával a fejükön hangoskodnak, s pártunk és kormányunk jóvoltából jól és biztonságban érzik magukat. Ezzel kapcsolatban ezt írja az idézett izraeli hírportál:

A magyar kormány a Gázai övezetben folyó harcok (magyarán: módszeres népirtás – H. J.) kezdete óta Izrael pártján áll, s más európai városokkal ellentétben Budapesten szinte egyetlen antiszemita eseményre sem került sor.

De mégis. Az elmúlt napokban az izraeli közösségi oldalak felháborodva, döbbenettel számoltak be arról, hogy a budapesti kormányzati propagandával ellentétben a magyarok ismét kimutatják a régi, a nyilas és náci énjüket: Budapest központjában, a turisták által igen kedvelt Belvárosban ugyanis egy felvont „náci zászló” kandikál ki egy első emeleti ablakból a forgalmas utcára.

Az izraeli közösségi médiákban le is közölték a megdöbbent és felháborodott izraeli turisták felvételeit a Budapest szívében felvont „náci zászlóról”. A felvételeken valóban egy piros-fehér-piros sávos zászló látható, amelynek közepén fehér körben fekete színű horogkereszt díszeleg. Már-már attól „tartottunk”, hogy a fényképek látványának hatására drasztikusan lecsökken majd a Magyarországra érkező izraeli turisták száma, amikor az egyik izraeli hírportál mindenkit lecsitított és megnyugtatott a következő címmel: „Megnyugodhatunk”: Íme, az izraelieket Budapesten megijesztő dokumentáció magyarázata.



„Veszélyes-e kipát viselni Budapesten? (fotó: Instagram)

Az izraeli hírportálnak az egyik utazási iroda vezetője adta meg a felvilágosítást, amely szerint nem kell megijedni a „náci zászlótól”, mert az valójában nem más, mint „egy zsidó színművész, Alföldi Róbert előadásának kelléke” (Pontosabban, az Alföldi Róbert rendezte Mark St. Germain amerikai zsidó drámaíró Az utolsó óra című színművének kelléke – H. J.) Az izraeli portál szerint Alföldi Róbert, a Budapest V. kerületi Szervita téren működő Rózsavölgyi Szalonban előadásra kerülő, fentebb említett, s bizony Nobel-díj gyanús színdarab rendezője és egyben társfőszereplője (Jordán Tamással együtt) vonta föl a „náci zászlót” (Amely egyébként a horogkereszt megjelenítése ellenére egyetlen általunk ismert „náci zászlóval” sem azonosítható – H. J.)

Valóban nem kell félni a kipát viselő izraeli turistáknak, s erre számos izraeli utazási iroda reklámja is fölhívja a figyelmet. Kiválasztottunk közülük egyet: A kipás férfi fényképén a következő kérdés olvasható : Veszélyes-e kipát viselni Budapesten? A kép melletti reklámszöveg szerint egyáltalán nem veszélyes, már csak azért sem, mert Magyarország közismerten támogatja Izraelt.

Hering J. – Kuruc.info