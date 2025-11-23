Publicisztika, Anyaország :: 2025. november 23. 23:13 ::

Kárpátalja felemlegetése "zavaró repülés”, "Pride pedig nem is volt” a Fidesz-frakció szóvivője szerint

Egészen döbbenetes és hajmeresztő állításokkal örvendeztette meg a nyilvánosságot Németh Balázs, egykori köztelevíziós bemondó, jelenleg a Fidesz-frakció szóvivője. Rákospalotán tartott utcafórumot, a Magyar Jelen pedig a helyszínen kérdezte több dologról.



Szóba került Kárpátalja, a vendégmunkások, és a budapesti, pécsi deviáns vonulás is. Nézzük akkor, mit állított Németh Balázs. Haladjunk sorjában.

Teljesen világos, hogy Ukrajna jövőjét Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok fogják eldönteni. Tudjuk, hogy Kárpátalján még mindig sok magyar él, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Ismeretes, hogy még 1991-ben népszavazást tartottak a terület státuszáról, és az ott élő magyarok és ruszinok arra szavaztak, és született meg ezzel a többségi akarat, hogy autonómiát kapjon Kárpátalja. Ezután következett Antall Józsefék hazaárulása, mikor is gyorsan Kijevbe siettek és leszögezték, semmilyen elvárásuk nincs, majd ezután született meg 1992-ben az ukrán-magyar alapszerződés, amely árulás valójában genezise volt a Magyar Igazság és Élet Pártjának is, ugyanis Csurka István akkor még MDF-tagként élesen támadta ezt a lépést.

Ekkor vált tehát teljesen világossá a rendszerváltás után, hogy az úgynevezett polgári jobboldal és a nemzeti radikális oldal élesen mást tart nemzetstratégiai kérdésekről. A pártpolitikai palettán ezt a két utat tovább képviselte aztán az MDF-től átvéve a Fidesz (amely akkor még a Liberális Internacionálé tagja volt), a MIÉP pedig felvette a nemzeti radikalizmus zászlaját, majd azt vette át később a Jobbik (sajnos, nem kerülhettem meg, hogy leírjam a nevét, ismerve a későbbi történelmet), majd pedig ma a Mi Hazánk Mozgalom.

Ez az éles határvonal ma is hatványozottan megvan, ugyanis látható, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke mindent megtesz annak érdekében, amit ellenzéki pártvezetőként megtehet, hogy a nemzetközi porondra kerüljön Kárpátalja kérdése. Nem így Orbán Viktor, aki legutóbbi, Donald Trumppal való találkozása alkalmával nem vetette fel a témát. Ezt megerősítette már Lázár János is, és most Németh Balázs is, aki nemes egyszerűséggel azt mondta, „jó is, hogy nem került ez szóba”, mert ez „csak ilyen zavaró repülés lenne”, és ma már itt kell élnünk ezen a „93 ezer négyzetméteren (!)”...

Ez az antalli hazaárulás csúcsra járatott, cinikus mondása volt.

A vendégmunkások kapcsán sem akarta érteni a Magyar Jelen riporterének feltett kérdését, hogy mi is igazán a gond. Hosszasan beszélt róla, hogy Nyugat-Európában „nem lehet rövid szoknyában az utcára mennie a hölgyeknek”, nálunk pedig nyugodtan. Nos, én nem tudom, hogy azok a hölgyek milyen szoknyában voltak, akiket a Hősök terén akart megerőszakolni egy indiai vendégmunkás, de mindegy is, Németh Balázs ezekről a tényekről nem hajlandó tudomást venni. Nem reagált arra sem, mintha fel sem fogta volna, hogy a tömeges migráció éppen így indult el Nyugaton is, és annak tükrében, hogy Orbán Viktor már vendégmunkásoknak adandó magyar állampolgárságról is beszélt, ez több mint rémisztő...

De a csúcs kétségkívül az úgynevezett „Pride” volt. Mert kétségtelenül igaz, hogy a Fidesz nagyon elhibázott politikájának köszönhetően Budapesten megrendezték nyáron a valaha volt legnagyobb deviáns vonulást, hiába nem tehették volna meg ezt törvényileg, majd aztán szeptemberben Pécsett is a következőt, ezen a ponton Németh nem nagyon gondolta túl, egyszerűen letagadta, hogy ezek megtörténtek volna. „Ilyet biztos nem rendeztek”. Kész. Nehéz erre mit mondani, ennyire hülyének nézi a saját szavazóit is?

Lantos János – Kuruc.info