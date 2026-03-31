Publicisztika, Anyaország :: 2026. március 31. 17:18 ::

Piócák vergődése

Magam sem tudom eldönteni, hogy munkavégzés vagy szórakozás céljából látogatom még a DK oldalait, de mindenképpen az extrém elfoglaltság kategóriába sorolnám a cselekvést. Miután a „független, baloldali jelöltek” visszalépési hullámának farvizén néhány DK-s is kedvet kapott a visszatáncoláshoz, minimalizálódott a DK amúgy is kevés esélye a bejutásra, így hivatalosan is elmondhatjuk, hogy a baloldali pártnak több plakátja van országosan, mint szavazója.



Nem valami ellenséges lesifotós, hanem maga Dobrev tette ki ezt a képet a Facebook-oldalára

A „kedvet kapott a visszatáncoláshoz” persze – hivatalosan legalábbis – a párt akaratából történt (Kecskemétet kivéve, ugyebár), ám a hirtelen jött, egyoldalú „gesztust” a Tisza egy jó nagy felmutatott középső ujjal honorálta, ahogy azt sejteni lehetett.

Ha Dobrev egy pillanatig el is hitte, hogy partner lehet Magyarék szemében, hamar rájöhetett, hogy bilibe lóg a keze, miképpen a fentebb említett DK-oldalakat is elsöpri a tiszás népharag, teljes visszalépést követelve. Bizony, a baloldali pártot korábbi potenciális szavazóik küldik a történelem szemétdombjára. Azok, akik néhány éve még lelkesen tapsoltak nekik, most a Tiszával teszik ugyanezt. Ha pedig Magyarék esetlegesen bebuknak, 4 év múlva másokkal viselkednek majd így újra és újra. Miért? Mert a nem értékekben gondolkodó lumpen tömegember ösztönszinten így működik. (Ugyanitt ne higgyük, hogy az óellenzék párt nélkül maradt indulói maguktól gondolták meg magukat, akkora nyomást helyeztek rájuk a tiszás fanatikusok, hogy kvázi nem volt más választásuk.)

Akik tehát nem értékek mentén alkotnak politikával kapcsolatos véleményt, azok egy értékek nélküli politikai-társadalmi térben szükségszerűen királycsinálók lesznek, miközben sajátos módon saját önnön értéktelenségük foglyai. A francia forradalom idején a nép emelte fel a jakobinusokat, majd miután egymást is erőteljesen nyirbálták, ugyanez a nép olyan hirtelenséggel unt rájuk, mint ahogy piedesztálra emelték őket. Ők azok, akiknek minden mindegy. Akár támogatnak valamit, akár szembehelyezkednek valamivel, azt sosem egy jól megfontolt értékrend vagy világnézet szerint teszik, hanem a pillanatnyi hangulat, korszellem alapján. Percemberkéknek is kevesek ők, a tömegdemokrácia „áldásos” hatásai miatt mégis szavazhatnak, szavazatuk pedig ugyanannyit ér, mint egy értékek alapján voksolónak.

De vessünk még egy pillantást arra, mivel próbálja ellensúlyozni ezt a tiszás népharagot a DK!

Saját létük mellett való érveik túlnyomó része nem arról szól, hogy mit tettek, és mit tehetnek saját erejükből, létalapjukat a Mi Hazánk ekézése, jobban mondva a párttal való ijesztgetés meríti ki. Persze itt is megjelenik a Mi Hazánk és a Fidesz közötti kollaboráció vizionálása, de aki szerint azért van magára szükség, hogy mindezt ellensúlyozza, az politikai értelemben hallott, márpedig a DK részéről ez az egyetlen fő üzenet maradt talpon másfél héttel a választások előtt.



Ez a borítókép fogadja a látogatót a DK Facebook-oldalán. Szegényes, puritán üzenet azoknak, akik oda szeretnének szavazni

Mondjuk ez valahol mulatságos. Miután a fentebb említett emberfajta – mint szavazó – elhagyta őket, még saját létüket is nehéz bebizonyítani. És valahol jogos is. Ugyanis ennek a mantrázása a legjobb érv, hogy a DK-ra nincs szüksége az országnak, nem maradt számukra tér, Magyar Péternek pedig hiába udvarolnak visszalépésekkel, a baloldali párt „szövetsége” kellemetlen és deficites lenne a Tiszának – egyébként joggal.



Na jó, legyünk igazságosak - gondolva a szavazóik átlagéletkorára, behozták a nyugdíjkérdést is. Mondjuk ezt is a hazug riogatással vezették fel

A DK elképzeléséhez egyébként az is hozzátartozik, hogy a nem létező Mi Hazánk-Fidesz tengelyt a Tisza oldalán kívánják ellensúlyozni, utóbbi meg ugye nem kér belőlük. Dobrevék kicsit olyanok, mint a piócák, akik rátelepednek a másikra, ha kéri, ha nem.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info