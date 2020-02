Lapszemle, Antimagyarizmus :: 2020. február 12. 16:06 ::

Jákob egy brit lapnak: Sorosnak joga van mindahhoz, amit tesz; Karácsony a legjobb

"Ha megválasztanak egy vezetőt zsidó gyökerekkel, az bizonyítja, hogy a Jobbik megváltozott?" – címmel közölt cikket a The Guardian, miután a párt azt nyilatkozta, már nem szélsőjobboldali. Ennek egyik tanulságtételét abban látja a cikkíró, hogy a Jobbik új elnöksége felszólította Kulcsár Gergelyt – aki a Duna-parti cipők felé köpött – hogy adja vissza megyei közgyűlési mandátumát. De – emlékeztet egyúttal – a Jobbik jelenlegi EP-képviselője, Gyöngyösi Márton volt az, aki évekkel ezelőtt az izraeli-magyar kettős állampolgárok listázására buzdított.

A cikkben Jakab Péter kritikával illette Orbánt, amiért "gyűlöletre ösztönöz" Soros ellen, mondván,

Sorosnak minden joga megvan hozzá, hogy úgy költse el a pénzét az országban, ahogy szeretné.

A The Guardian írásában az is olvasható, hogy Jakab üdvözölte Karácsony Gergely új liberális, zöld polgármester megválasztását is, mondván

senki nem tudott volna jobb munkát végezni.

Jakab saját bevallása szerint egyébként 13-14 éves lehetett, amikor megtudta, hogy dédnagyapja Auschwitzban halt meg, valamint hogy anyai oldalról több családtagja halt meg a "vészkorszakban".

Ennek némileg ellentmond a cikk szerint az, hogy Jakab 2014-ben a zsidókat okolta az antiszemitizmusért, valamint bírálta azt, hogy a holokausztból pénzügyi előnyt kovácsolnak. Jakab a cikkíró kérdésére úgy fogalmazott védekezésképpen:

mások széles körben elterjedt véleményéről beszélt akkor, nem pedig a saját véleményét mondta el...

