Donald Trump azzal indokolta egy gigaprojekt támogatását, hogy az AI amerikai gyártású legyen, ezért most az OpenAI, az Oracle és a SoftBank 500 milliárd dollárt fog mozgósítani a Stargate (Csillagkapu) nevű közös vállalkozáshoz. „Szeretnénk biztosítani ennek a technológiának a jövőjét, és ebben az országban tartani, mert Kína ellenfél”, mondta Trump. „Semmi sem lett volna lehetséges ön nélkül”, válaszolták kórusban az Oracle és az OpenAI társalapítói, Larry Ellison és Sam Altman, akiknek az a közös nevezőjük, hogy egyikük sem ünnepeli a karácsonyt. Az erkölcsi értékskálán való elhelyezésükhöz nem árt róluk tudni még ezt-azt.

Ellison törekvése nem más, mint a mindent látó és – legalábbis az állampolgárai magánszférája tekintetében, de csak abban – teljesen átlátszó rendőrállam, a panoptikum digitalizált változata. A panoptikumelmélet szerint az emberek akkor kontrollálhatók, ha azt hiszik, hogy állandó felügyelet alatt állnak, még akkor is, ha speciel senki nem figyeli őket.1

Igen, gojok, szükségünk van 2000 milliárd dollárra egy AI által működtetett panoptikumrendszerhez, hogy ne mondhassatok „náci” dolgokat az interneten.

Egyesek erre azzal replikáznak, hogy a kínaiak is ugyanezt teszik Kínában, ami persze igaz, de ők ezt a saját országukban teszik a sajátjaikkal, és nem jönnek a fehér országokba, hogy megtiltsák nekünk nálunk, hogy csúnya dolgokat mondjunk róluk. Kizárt, hogy Izraelben ugyanilyen módon fogják megtiltani az ottani zsidóknak, hogy csúnya dolgokat mondjanak a gojokról.

Ami Altmant illeti, őt erkölcsileg egyrészt a homoszexualitása „minősíti”.

Kezdjük a névvel: a "Csillagkapu Projekt" megegyezik a CIA Csillagkapu Projektjével, egy hidegháborús programmal, amely az extraszenzoros érzékelésre összpontosított, és számszerűen megegyezik a gemátriában a "háromszálú DNS" szavakkal. A "Csillagkapu" név párhuzamot von az azonos című filmmel is, amely az időutazás és a DNS-manipuláció témáiról ismert, ami kódolt üzenetre vagy szimbolikus jelentőségre utal...? Tucker Carlson pedig alig egy hete számolt be Sachir Balajiról, aki Sam Altman mérnökeként dolgozott mesterséges intelligenciát fejlesztve, amíg úgy nem döntött, hogy Altman bűncselekményeket követ el. Balaji leleplező (whistleblower) lett, és nem sokkal később holtan találták a lakásában. A kaliforniai hatóságok szerint öngyilkosság történt. A helyszíni fotók egyértelműen gyilkosságot mutatnak. Most Trump ezt az embert, Sam Altmant állítja a középpontba, amikor bejelentik a Csillagkapu megalakulását? Csak azért, hogy ezt a bejelentést olyan nyilatkozatok kövessék, miszerint a Csillagkapu felgyorsítja az egyénre szabott mRNS vakcinák előállításának folyamatát?! Nemrég Elon Musk azt mondta: "Nem bízom Sam Altmanban, és nem hiszem, hogy azt akarjuk, hogy a világ legerősebb mesterséges intelligenciáját olyasvalaki irányítsa, aki nem megbízható." Úgy tűnik tehát, hogy Musk nem támogatja ezt a Csillagkapu projektet, ugyanakkor úgy tűnik, hogy nagyon is támogatja Trump általános küldetését, így ez önmagában is felvet néhány kérdést.

Trump viszont a maga részéről a mesterséges intelligencia egyik „legjobb szakértőjeként” hozsannázza Altmant, aki alig várja, hogy „az AGI-t (mesterséges általános intelligencia) itt, az Egyesült Államokban fejlesszük ki”. Arra a hipotetikus szakaszra utal, amikor a mesterséges intelligencia az elképzelések szerint minden téren eléri vagy felülmúlja az emberi képességeket.2 A Stargate-projekt sábeszgoj alibifigurája, Maszajosi Szon (SoftBank) szerint ez csak a kezdet, mielőtt „a szuper AI képes lesz olyan problémák megoldására, amelyekről az emberiség soha nem gondolta volna, hogy képes megoldani azokat”, és Trumphoz hasonlóan „egy aranykor kezdetét” ígéri.

Ez az aranykor azonban elég rosszul kezdődik az amerikaiak számára.

Ráadásul a kínai modell nyílt forráskódú, vagyis a kódja nyilvánosan hozzáférhető, és így bárki megnézheti, módosíthatja és terjesztheti, ahogyan jónak látja, ami lehetővé teszi a széles körű alkalmazását világszerte

Tehát minden, amit Kína fejlődésének a megakasztására tett az USA – beleértve a gazdasági szankciókat, a chipembargókat, a katonai provokációkat, a politikai beavatkozást is –, belerobbant a képébe. Kína jól képzett és motivált, technológiailag is invenciózus munkaereje egy olyan AI-modellt hozott létre, amely a Nyugat legjobbjaival vetekszik vagy túlszárnyalja azokat, a költségek töredékéért.

Képzeljük el a pánikot, amely most a nyugati techszektorban terjed. A mesterséges intelligenciának az abszolút társadalmi ellenőrzés és az oligarchikus uralom gyors útját kellett volna jelentenie már ebben az évszázadban, de most ezek a bosszantó kínaiak felborították a tervet, és a nyugati uralkodó kasztnak olyan problémával kell szembesülnie, amelyet talán nem tud megoldani.

Renaud Bertrand techszakértő szerint Kína azért teszi olcsón elérhetővé a mesterséges intelligenciát, mert „egy másik filozófiát/képet mutat be az AI-ről: az ironikusan "nyílt mesterséges intelligenciának" nevezett OpenAI alapvetően arról szól, hogy hatalmas mennyiségű grafikus kártyával (GPU) és pénzzel próbálnak monopolhelyzetet teremteni egy vizesárok létrehozásával. A DeepSeek egyértelműen egy olyan jövőre fogad, amelyben az AI árucikké válik, széles körben elérhetővé és mindenki számára megfizethetővé. Azzal, hogy ennyire agresszívan áraznak és nyílt forráskódú kódot adnak ki, nem csupán az OpenAI-jal versenyeznek, hanem alapvetően azt hirdetik, hogy az AI-nak olyannak kell lennie, mint az elektromosságnak vagy az internetkapcsolatnak, vagyis egy alapvető közüzemi szolgáltatásnak, amely az innovációt hajtja, nem pedig egy néhány szereplő által ellenőrzött prémiumszolgáltatásnak.”

Nemrég a Nyugat még arra számított, hogy a mikrochipekre vonatkozó szankciók legalább egy évtizedre szabotálni fogják Kína mesterséges intelligenciára irányuló erőfeszítéseit, ehelyett azonban Kína egy olyan rendszerrel rukkolt elő, amely miatt a technológiai óriások most levegő után kapkodnak. Kína szemkápráztató nagy ugrásai a technológiai fejlődésben persze nem újdonságok: 2003 és 2007 között az USA 64 technológiából 60-ban még az élen állt, 2022-ben viszont már Kína 64 technológiából 52-ben vezet.

Ellison, Altman és a hasonszőrűek licencdíjas titokként akarják megőrizni a modelljeiket, azt állítva magukról, hogy ők rendkívüli képességű boszorkánymesterek, akiknek a mágikus szolgálatait aranyáron kell megváltania a világnak. A kínaiak radikálisan eltérő állásponton vannak. A DeepSeek r1 kifejlesztése alig 5.5 millió dollárba került nekik, míg a ChatGPT4 hivatalosan 100 millióba Altmannak és indiai bérrabszolgáinak.

Az USA és néhány csatlósa kivételével a világ maradéka a kínai technológiához fog folyamodni, és Kína fokozatosan el fogja szigetelni az Egyesült Államokat pusztán a versenyképességének köszönhetően.

Számomra a Deepseek leglenyűgözőbb aspektusa az a tény, hogy egy fedezeti alapból származik, alig néhány hónappal azután, hogy Kína "lecsapott" a pénzügyi ágazatban a fizetési szintekre. Ez egyébként egy fontos oka annak is, hogy az USA küszködni fog Kínával vetélkedve. Hadd magyarázzam el. Először is, érdemes megemlíteni, hogy ezt is, mint a legtöbb kínai kezdeményezést, a nyugati média előre láthatóan szörnyű lépésként mutatta be: "Miért teszi ezt Kína a szegény ártatlan bankárokkal?" Szokás szerint meg sem próbált elgondolkodni azon, hogy Kína miért teszi ezt: mint tudjuk, minden kínai kezdeményezés mindig teljesen értelmetlen, és a "keménykedések" csak a kommunista párt szórakozásai... A tényleges ok, amiért ezt tették, szerintem az, hogy Kína megnézte a Nyugatot – különösen az USA-t – és látta a pénzügyi ipar túlságosan nagy jelentőségét a reálgazdaság rovására. És különösen azt látta, hogy az ország legzseniálisabb diplomásai a legjobb iskolákból az egyre inkább parazita pénzügyi iparnak dolgoznak ahelyett, hogy olyan dolgokon dolgoznának, amelyek valóban előreviszik a társadalmat. A Bloomberg arról panaszkodott, hogy a "keménykedés az iparági agyelszívást fogja elősegíteni". Igen, pontosan ez volt a lényeg: Kína nem akarja, hogy azok, akik a leginkább hozzá tudnak járulni a társadalomhoz, azzal töltsék a karrierjüket, hogy az egyre értelmetlenebb pénzügyi derivatív termékeket vagy a kriptokereskedelem új módjait fejlesztik. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarnak pénzügyi iparágat, amely valóban célt szolgál, csak nem egy olyan célt, amelyik a társadalmon való élősködéssé válik, különösen az ország legjobb tehetségeinek foglyul ejtése szempontjából. Kína inkább azt szeretné, hogy olyan dolgokon dolgozzanak, mint például a mesterséges intelligencia. És láss csodát, néhány hónap múlva hirtelen ott vannak a fedezeti alapok zsenijei, akik új hivatást találtak a mesterséges intelligenciában. Túl jó egybeesés ahhoz, hogy ne lássunk összefüggést. Ez olyasvalami, amit az Egyesült Államokban vitathatatlanul nagyon nehéz lenne megtenni, ahol a tőke nagyon is uralja a helyzetet: egy olyan iparágat, amely rendkívül gazdaggá válik, még ha az nagymértékben káros is a szélesebb társadalmi célok szempontjából, nehéz lesz megreformálni. Ezt látjuk a pénzügyek, a védelmi ipar, a gyógyszergyártás stb. esetében. Mindenesetre ez egy újabb példa egy olyan kínai politikára, amely első pillantásra bizarrnak és érthetetlennek tűnik a nyugatiak számára, de hosszú távon (sőt rövid távon, ahogy a Deepseek is mutatja) segít Kínának újabb stratégiai előnyt kialakítani a technológiai versenyben. Egyszerűen fogalmazva: Kína azt akarja, hogy a legjobb elméi valódi értéket hozzanak létre, ne pedig kivonják azt a társadalomból.

Ez azonban még csak a kezdet. Amerikának ugyanis Patyomkin-gazdasága van, amely az egyre bővülő fiktív valutáján alapul, és ebből a Ponzi-rendszerből nem lehet kiszállni a fizikai fenyegetettség kockázata nélkül.

A kínaiak nem egy véletlenszerű időpontban dobták piacra ezt a terméket. Ez egy több fázisos pusztító gazdasági kampány, amelynek célja, hogy néhány év alatt porig rombolja az egész amerikai technológiai ágazatot, világpiaci „közprédává” téve a gyártási titkait. Mindez azután következik, hogy Trump úgy gondolta, elég erős pozícióban van ahhoz, hogy teljes körű gazdasági háborúval fenyegesse Kínát.

Ezt akarta, meg is kapta.

Alex Karp, a világ első számú kémtechnológiai cégének zsidó mulatt főnöke nemrég még azt állította, hogy „Kínának nincs technológiai ipara és nincsenek szoftvervállalatai”. Most aztán kénytelen volt felébredni, mert rájött, hogy belelóg a keze a bilibe.

Mindezt a kínaiak ugyanis maguk készítik, kínai mérnökökkel. Kínában nincsenek „nélkülözhetetlen” migránsok, csak kínai őslakosok, akik éjjel-nappal dolgoznak. Persze, a kínaiak tömeges ipari kémkedést folytatnak, de ez önmagában már nem érv. A kémkedés akkor fontos, ha a technológiai lemaradásban vagy, de sokkal kevésbé az, ha egy ágazat élvonalában vagy, és a kínaiak hamarosan kivétel nélkül minden ágazatban az élen lesznek.

Tény, hogy az amerikai technológiai ágazatot ennél jobban nem lehetett volna megalázni, és a DeepSeek a puszta létével azt bizonyítja, hogy az amerikai vállalatok messze túlértékeltek, és a monopolhelyzetük ugyanolyan lustává teszi őket, mint az amerikai életmód az átlagamerikaiakat, ami meg is látszik a testtömegükön. Az amerikai kormány által nekik biztosított privilégiumok lehetővé tették számukra, hogy elnyomják a kisebb vállalatok versenyét, ami egyrészt biztosítja a vagyonkoncentrációt néhányak kezében, másrészt viszont „kiheréli” a találékonyságot. Nem véletlen, hogy a DeepSeeket egy kis kínai cég fejlesztette ki, és nem a TenCent vagy valamelyik másik kínai techbehemót. Ha van egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a nagyvállalatok és a feltörekvő kis cégek versenyét, márpedig a kínai rendszer a jelek szerint ilyen, akkor a feltörekvő cégeket gyakran olyan fiatalok vezetik, akik sokkal ambiciózusabbak, mint a nagyvállalatok vezetői, és ez megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a kisember túlszárnyalja a nagyvállalatot.

Egy másik nyilvánvaló tanulság, hogy a DeepSeeket kifejlesztő kínai csapat kizárólag kínai férfiakból áll, ami pregnánsan cáfolja az amerikai rendszer azon állításait, hogy „a sokszínűség az erősségünk”, és egy „szivárványos” csapat jobb, mint egy homogén. Úgy tűnik, hogy ezek a „sokszínűségi” kezdeményezések inkább a dekadenciát, mintsem a kompetenciát képviselik. Gondoljunk csak bele: ha azt hallanánk, hogy az egyik országban négy emberből három veszélyesen túlsúlyos, míg egy másikban ez az arány húszból egy, akkor valószínűleg azt feltételeznénk, hogy a kevésbé elhízott ország sok más szempontból is jobb. Az amerikaiak fizikai leépülése jól látható, és egy mélyreható problémákkal küzdő kultúrát fémjelez.

Sok amerikainak irreális elképzelése van Kínáról, vagy egyszerűen csak nem kedveli olyan okokból, amelyeket nem igazán tud megmagyarázni. Nem mintha valódi elképzelésük lenne róla, de vannak okok.

1) A boomerek azért nem szeretik Kínát, mert a „kommunista” szó eleve megijeszti őket, és elkezdenek hallucinálni a „társadalmi hitel” és más, számukra érthetetlen dolgok miatt. Valószínűleg azt az elképzelést is fenntartják, hogy Kína „ellopott” mindent, amije van. Nem veszik észre, hogy Kínának olyan dolgai vannak, amelyek az amerikaiaknak soha nem voltak, tehát hogyan is lophatta volna el azokat?

2) A katonai-ipari komplexum és a Pentagon értelemszerűen azért nem kedveli Kínát, mert kell egy ellenség, amely a létezésüket igazolja.

3) A fehér nők talán azért nem kedvelik a kínaiakat, mert a kínai nők általában karcsúak, nem tetoválják magukat, és a tradicionális családi értékek mellett még mindig fenntartják a nőiesség iránti érdeklődést.

4) A négerek valószínűleg nem utálják Kínát, mert semmit sem tudnak róla, mint általában másról sem. Tény, hogy Kína soha nem kényszerítette őket gyapotszedésre, és nem korbácsolta meg őket, amikor lógósak voltak. A kínaiak viszont gyűlölik a feketéket, jobban, mint a fehéreket, és nem tűrik a hülyeségeiket. Néhány évvel ezelőtt egy feldühödött kínai tömeg feketéket üldözött ki a városukból, mert helytelenül viselkedtek. Ez egy évszázada nem történt meg fehér városban.

5) A zsidók azért nem szeretik Kínát, mert a kommunista párt nem engedi, hogy az államilag irányított központi bankjukat privatizálják, és így a törzs ki tudja meríteni, mint Nyugaton. A zsidóknak az sem tetszik, hogy a kínaiak fütyülnek a holokausztjukra, mert az nekik semmit sem jelent. A zsidóknak az sem tetszik, hogy Kína nem engedi, hogy zsidók birtokolják és irányítsák a médiáját, megfosztva őket attól az eszköztől, hogy a népességet kanálisprogramokon keresztül mentálisan lepusztítsák. Plusz a zsidóknak az sem tetszik, hogy a kínaiak nem gondolják, hogy az ő „üdvösségük” rajtuk keresztül jön, megfosztva a zsidókat a társadalom fölötti kontroll egyik spirituális vektorától. A zsidók nem örülnek annak, hogy nem tudják megvesztegetni a Kommunista Párt Központi Bizottságának tagjait a nem létező Kínai-Izraeli Közügyek Bizottságán (CIPAC) keresztül – nem úgy, mint az amerikai Kongresszus tagjait a nagyon is létező Amerikai-Izraeli Közügyek Bizottságán (AIPAC) keresztül – és annak, hogy Hszi Csin-ping nem hajlandó Izraelbe zarándokolni, felvenni a kipát, és hajlongani a szent fal előtt, elmélázva képzelt bűnök felett.

Tényleg, ha belegondolunk, Amerikában valószínűleg a zsidóknak van a legnagyobb bajuk Kínával. Ami sok mindent megmagyaráz.

Szórakoztató azt látni, hogy a kínai AI-modellek hatására a Szilícium-völgybeli judeokratúra hübrisze elolvad, mint hó a Nap alatt.

GI

