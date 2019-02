Friss hírek :: 2019. február 26. 13:24 ::

Toroczkai: nem veszünk már át senkit a Jobbik-frakcióból; Dúró: Hegedűsné túl sokáig asszisztált

A pártelnök bejegyzése Hegedűsné Jobbikból való kilépése kapcsán:

Ma reggel Hegedűs Lórántné a saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy a "posztkommunistákkal való közösségvállalás" miatt kilépett a Jobbik országgyűlési frakciójából, valamint lemondott alelnöki tisztségéről és kilépett a pártból is. Ennek kapcsán szeretném világossá és egyértelművé tenni: Bár már voltak olyan riasztó jelek, amelyekre 2016 decembere óta folyamatosan felhívtam a figyelmet, a Jobbik a tavalyi választásokig következetesen tagadta, hogy az egykori nemzeti párt a balliberálisokkal készül egyesülni, a kiválásunkat követően azonban megszűnt a félrebeszélés, és a Jobbik zászlói immáron hónapok óta együtt, egymás mellett lengedeznek az MSZP, a DK, a Momentum zászlóival, valamint a vörös csillagos és a szivárványos lobogókkal, a párt hírportálján sorra jelentek meg a PR interjúk Gyurcsány pártjának politikusaival, Kepli Lajos a színpadon bajtársaiként jellemezte a vörös ördögöket, Varga-Damm Andrea is coming outolt, és nyilvánosan csókolózott a néhány éve még a vérünkre szomjazó Vadai Ágnessel. Aki még ezek után sem ébredt fel, annak már késő. A Mi Hazánk már nem vesz át senkit a Jobbik frakciójából.

A történeti hűség kedvéért jegyezzük még meg azt is, hogy Hegedűs Lórántné az alelnöki posztért cserébe ráadásul a tavalyi elcsalt jobbikos tisztújítás alkalmával komoly energiát fektetett abba, hogy megakadályozza, hogy mi átvegyük a Jobbik vezetését, ezzel megmentve azt a jobb sorsra érdemes pártot. De ez most már a múlt. Sok sikert kívánok Hegedűsné Enikőnek, független képviselőként!

Frissítés: ikonok voltak, rossz ügy szolgálatába álltak

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese kedden újságíróknak Hegedűsné kilépéséről azt mondta: nagyon sajnálja személyesen és pártja nevében is a történteket.

Hegedűs Lorántné és egész családja a nemzeti oldalon egy ikonnak számított, sajnáljuk, hogy ilyen sokáig asszisztáltak ahhoz, hogy a Jobbik eredeti irányvonalától eltérítsék a pártot, és Hegedűs Lorántné személyesen is, alelnökként is részt vett ebben.

Reményét fejezte ki, hogy ez a kilépés üzenet azoknak a jobbikosoknak, akik akár Hegedűs Lorántné személye miatt maradtak ott, hogy nincs értelme a pártban maradni, hiszen "a nemzeti ügy képviselete elveszett a Jobbikon belül".

(MTI)