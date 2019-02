Anyaország :: 2019. február 26. 10:09 ::

Hegedűsné kivette a részét a Jobbik eltérítéséből, de a megsemmisülést már kívülről nézi tovább - Facebookon jelentette be, majd eltűnt az oldala

"Áthidalhatatlanná vált politikai stratégiai nézetkülönbségekre" hivatkozva Hegedűs Lorántné bejelentette, hogy kilép a Jobbik frakciójából, párttagságáról is lemond. Éveken át asszisztált az ide vezető folyamatokhoz, és valamiért azt is csak most vette észre, hogy hónapok óta Gyurcsányékkal tüntikéznek.



Az összellenzéki összeborulást szorgalmazó Márki-Zayjal való barátkozásnak is élharcosa volt - eddig valahogy az sem tűnt fel neki, kikből áll a teljes összefogás...

Hegedűsnéről kevesen tudják, hogyan szolgálta ki néppárti fordulatot az utóbbi egy-két évben, például végigvérbírózta és Fidesz-ügynöközte a tisztújítás előtti kampányt az országban; erősen valószínűsíthető, hogy ha ő nincs, ma Toroczkai László lenne a Jobbik elnöke.

Volner János októberben ezt írta róla: "Hegedűs Lorántné a nemzeti radikális oldalon óriási tiszteletnek örvendő Hegedűs család tagja. Sajnos az alma igencsak messze esett a fájától: Enikő Gyöngyösi Márton és Bana Tibor mellett a legelszántabb híve volt a nemzetiradikálisok párttól való elüldözésének. Enikő szerepe egyértelmű: a párt balliberális fordulatát az ő személyének kell hitelesítenie a tagság felé. Hiszen ha ehhez a nagy tiszteletnek örvendő Hegedűs család az áldását adja, akkor nyilván minden a lehető legnagyobb rendben van."

Kedves Barátaim!

Tekintettel arra, hogy Vona Gábor elnök úr a mai nappal megszüntette szerződéses jogviszonyát Baranyi Tibor Imrével (a szektás irányultságú tradicionalisták vezetőjével), ezért alapvetően vált okafogyottá alelnökjelölti szerepvállalásom.

A Jobbik tagságának jelentős része, s nem utolsó sorban református lelkész férjem elnökségi tagságomban látta annak legfőbb biztosítékát, hogy habsburgiánus történelemhamisítás nem torzíthatja el és nem áshatja alá nemzeti radikális elkötelezettségünket.

Vona Gábor döntése garancia minderre, s arra is, hogy a jövőben önkormányzati szakpolitikai feladataimra koncentrálhassak.

Mindezek alapján - megköszönve a biztatást, a bizalmat és a mindenfelől megnyilvánuló támogatást - ezennel bejelentem, hogy visszalépek alelnökjelölti indulásomtól.

Adjon az Isten szebb jövőt! Hegedűsnének nem ez az első pálfordulása. A néppártosodás idején, 2016-ban Vona Gábor vétózni akarta, s bár Hegedűsné sokáig kitartott, végül maga lépett vissza, s állt Vona oldalára egy elképesztő indokolással - lásd a keretes részt - miszerint nemzeti radikális elkötelezettségükre Vona Gábor a garancia...

Információink szerint most is rendkívül nagy nyomás alatt volt Hegedűsné - ezúttal a régi szavazók irányából, akik keményen felrótták neki, hogy évek óta kiszolgálja a Jobbik eredeti irányát eláruló pártvezetést, sőt alelnökként részévé is vált tavaly.

Bízunk azonban abban, hogy a Mi Hazánk sem vesz már be akárkit...

Íme a kilépést bejelentő bejegyzése, azóta eltűnt a teljes Facebook-oldala:

Frissítés: Toroczkai: a Mi Hazánk már nem vesz át senkit a Jobbik frakciójából

A pártelnök bejegyzése:

Ma reggel Hegedűs Lórántné a saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy a "posztkommunistákkal való közösségvállalás" miatt kilépett a Jobbik országgyűlési frakciójából, valamint lemondott alelnöki tisztségéről és kilépett a pártból is. Ennek kapcsán szeretném világossá és egyértelművé tenni: Bár már voltak olyan riasztó jelek, amelyekre 2016 decembere óta folyamatosan felhívtam a figyelmet, a Jobbik a tavalyi választásokig következetesen tagadta, hogy az egykori nemzeti párt a balliberálisokkal készül egyesülni, a kiválásunkat követően azonban megszűnt a félrebeszélés, és a Jobbik zászlói immáron hónapok óta együtt, egymás mellett lengedeznek az MSZP, a DK, a Momentum zászlóival, valamint a vörös csillagos és a szivárványos lobogókkal, a párt hírportálján sorra jelentek meg a PR interjúk Gyurcsány pártjának politikusaival, Kepli Lajos a színpadon bajtársaiként jellemezte a vörös ördögöket, Varga-Damm Andrea is coming outolt, és nyilvánosan csókolózott a néhány éve még a vérünkre szomjazó Vadai Ágnessel. Aki még ezek után sem ébredt fel, annak már késő. A Mi Hazánk már nem vesz át senkit a Jobbik frakciójából.

A történeti hűség kedvéért jegyezzük még meg azt is, hogy Hegedűs Lórántné az alelnöki posztért cserébe ráadásul a tavalyi elcsalt jobbikos tisztújítás alkalmával komoly energiát fektetett abba, hogy megakadályozza, hogy mi átvegyük a Jobbik vezetését, ezzel megmentve azt a jobb sorsra érdemes pártot. De ez most már a múlt. Sok sikert kívánok Hegedűsné Enikőnek, független képviselőként!