2019. március 8. 17:05

Ukrán választások: sok az oligarcha és kevés a kvótanő az Európa Tanács szerint

Az ukrán központi választási bizottság szakmailag felkészült a március végi elnökválasztás lebonyolítására, a jelöltek és a belföldi választási megfigyelők példátlanul nagy száma azonban nehézségek elé állíthatja a voksolás zavartalan lebonyolítását, és logisztikai nehézségekhez vezethet – közölte az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) pénteken.

A PACE küldöttsége kétnapos kijevi látogatását követően kiadott jelentése szerint az elnökválasztás jogi keretei alkalmasak a választások megtartására. Reményüket fejezték ki, hogy a hatóságok elegendő eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy megvédjék a választási folyamat tisztaságát a visszaéléssekkel és a beavatkozássokkal szemben. Arra szólítottak fel, hogy a választásokra való felkészülés és a voksolás lebonyolítása az európai szabványoknak megfelelően történjék.

A küldöttség felhívta a figyelmet, hogy korlátozza az ukrajnai szólásszabadságot az a tény, hogy a sajtótermékek nagy része oligarchák tulajdonában van, és így az egyes jelöltek csatornáiként működnek, ahelyett, hogy kiegyensúlyozottak lennének a kampányban.

A küldöttség üdvözölte, hogy a civil társadalom aktív szerepet vállal a választások előkészületeiben, és emlékeztetett arra, hogy a „civilek az valódi demokrácia egyik főszereplői”, és mint ilyet, tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy számos civil szervezet politikai pártokhoz és jelöltekhez csatlakozik.

Aggodalomra okot adónak nevezték azt is, hogy az egyik ismert militáns szervezetet is megfigyelőként vették nyilvántartásba, noha korábban állítólag azzal fenyegetett, hogy a választás napján erőszakot is hajlandó alkalmazni, ha jogsértést észlel.

Mint hangsúlyozták, az összes jelölt kampányfinanszírozása tekintetében teljes átláthatóságra van szükség.

A delegáció végezetül sajnálattal jegyezte meg, hogy kevés a női jelöltek száma.

(MTI)