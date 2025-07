Anyaország, Extra :: 2025. július 17. 21:08 ::

Kezdődik: kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető politikusa

Róka Rékáról derítette ki a Ripost, hogy politikusi munkája mellett pornószínésznőként dolgozik, és az egyik legismertebb producer filmjeiben szerepelt. A nő nem tagadta, hogy ismeri Pierre Woodmant, de azt állította, hogy csak tolmácsként dolgozik neki. Ennek ellenére több videóban és filmben is látható a Tisza Párt Fejér vármegyei vezetője, írja az Index.

Róka Réka a Tisza Párt Fejér vármegyei vezetője, Magyar Péter a nagykanizsai kongresszuson külön kiemelte a politikus odaadó, kitartó, fáradhatatlan munkáját, és egy oklevelet adott át neki. Emellett megígérte neki, hogy parlamenti képviselője lesz a pártnak.

A politikus többször járt a Tisza Párt vezetőjével Brüsszelben, amivel Róka Réka eldicsekedett és fényképeket is közölt erről. Ugyanakkor a nő a pornóiparból is ismert, Valentina Gardell művésznéven, könnyen megtalálható a Google keresőjében.

A lap pornóipari szakértőket is megkérdezett az ellenzéki politikusról, akik elmondták, hogy bevállalós, sokoldalú pornószínésznő, aki nem riad vissza a durvább, másokat taszító, elriasztó akcióktól sem.

A nőt Pierre Woodman alkalmazta, aki a világ egyik legismertebb felnőttfilmes producere, és az HBO is készített róla dokumentumfilm-sorozatot. Rendszeresen forgat kelet-európai hotelszobákban, ahol új felfedezettjei castingokon vesznek részt.

Róka Réka is ilyen felvételeken szerepelt, a "casting couchon" adott miniinterjút, majd jelenetet is vettek fel vele. Egy film felvezetőjében argentin nőként mutatkozik be, aki Magyarországra jött szerencsét próbálni, és a videóban ezért végig spanyolul beszél. Azonban a jelenetben többször is kiesik szerepéből, és magyarul szólal meg.



A szájba vizelést és a többit inkább nem részletezzük

A nő rendszeresen készített szelfiket a Tisza Párt vezető munkatársaival, és minden felszólalását látványosan ünnepelte. Nagykanizsán többször felugrott a helyéről, és állva tapsolta meg a pártelnököt.

A Ripost telefonon érte utol Róka Rékát, aki nem tagadta, hogy kapcsolatban áll Pierre Woodmannel, de megjegyezte, hogy elsősorban tolmácsfeladatokat lát el a pornóproducer mellett. Hozzátette, hogy miért lenne érdekes bárkinek, hogy a politikusi munkája mellett pornószínésznőként is dolgozik.