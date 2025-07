Külföld :: 2025. július 18. 15:25 ::

Az EU tanácsa jóváhagyta a terrorizmus és az illegális bevándorlás elleni küzdelemben segítő EES rendszer bevezetését

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a schengeni külső határellenőrzés szigorítását és felgyorsítását lehetővé tevő úgynevezett digitális regisztrációs határigazgatási rendszer (EES) fokozatos elindítását hat hónapon belül - közölte az uniós tanács pénteken.

A terrorizmus elleni küzdelem támogatását és az illegális bevándorlást korlátozását is célzó új be- és kilépési rendszer rögzíteni fogja a nem uniós állampolgárok nevét, ujjlenyomatát, arcképét, a belépés helyét és idejét is. Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetében is.

A rendszer révén könnyebben ellenőrizhető lesz, hogy a belépő a megengedett tartózkodás idejét nem lépte-e túl.

Az útlevelek hagyományos pecsételését és ellenőrzését a rendszer gyorsabbá teszi, és a hamis iratokat és a túltartózkodást, azaz a tartózkodási idő túllépését is könnyebb lesz kiszűrni. Az adatokat alapesetben három évig, túltartózkodás esetében öt évig őrzik meg. A rendszerben tárolt adatokat a bűn- és terrorcselekmények megelőzésére, kiszűrésére és felderítésére is lehet használni a tagállamok közötti információ-megosztás által. Az információkhoz hozzáférnek majd a nemzeti határőrizettel és vízumkiadással foglalkozó szervek és az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is. A tagállami menekültügyi hatóságok nem kapnak hozzáférést az adatbázishoz.

Az új regisztrációs rendszerben összegyűjtött adatokat a külső határátkelőhelyeken dolgozók az illegális belépés és túltartózkodás visszaszorítására használhatják.

A szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy 180 nap alatt fokozatosan vezessék be a rendszert, de lehetővé teszik a rendszer működtetésének azonnali bevezetését is.

A hat hónapos időszak végéig valamennyi uniós országnak el kell érnie az összes érintett teljes körű nyilvántartásba vételét, a biometrikus adatokra vonatkozóan is. Az átmeneti időszak végéig a tagállamok továbbra is kézzel bélyegzik majd az úti okmányokat - írták. Kivételes körülmények között, például ha a forgalom intenzitása nagyon hosszú várakozási időhöz vezetne, a tagállamok részben vagy egészben felfüggeszthetik a határregisztrációs rendszer működését bizonyos határátkelőhelyeken - tették hozzá.

(MTI)